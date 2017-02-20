Агент не стал комментировать информацию об отказе «Спартака» от приобретения Тигиева

Агент Павел Андреев, представляющий интересы защитника «Анжи» Георгия Тигиева, заявил, что не имеет желания комментировать слухи относительно якобы отказа «Спартака» от приобретения игрока. При этом он подчеркнул, что 21-летний футболист пока остается игроком махачкалинцев.

«Отказался ли «Спартак» от покупки Тигиева? Не хотелось комментировать эту информацию. Все, что могу сказать, – на данный момент Тигиев является игроком «Анжи», – сказал Андреев.

В нынешнем сезоне Тигиев провел за «Анжи» в РФПЛ 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.