Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент не стал комментировать информацию об отказе «Спартака» от приобретения Тигиева

    Агент Павел Андреев, представляющий интересы защитника «Анжи» Георгия Тигиева, заявил, что не имеет желания комментировать слухи относительно якобы отказа «Спартака» от приобретения игрока. При этом он подчеркнул, что 21-летний футболист пока остается игроком махачкалинцев.

    «Отказался ли «Спартак» от покупки Тигиева? Не хотелось комментировать эту информацию. Все, что могу сказать, – на данный момент Тигиев является игроком «Анжи», – сказал Андреев.

    В нынешнем сезоне Тигиев провел за «Анжи» в РФПЛ 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.02.2017 12:50
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11