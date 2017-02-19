19-летний Рэшфорд приобрел особняк за 1,85 миллиона

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд приобрел особняк стоимостью 1,85 миллиона фунтов стерлингов. По информации источника, новое жилье 19-летнего англичанина включает в себя шесть комнат, сад и гараж для двух автомобилей.

Напомним, ранее сообщалось, что Рэшфорд может не продлить контракт с «Манчестер Юнайтед», который рассчитан до лета 2020 года.

Нападающий является воспитанником «красных дьяволов». В нынешнем сезоне 19-летний англичанин провел за «МЮ» в АПЛ 20 матчей, в которых забил три гола и отметился одной результативной передачей.