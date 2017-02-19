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    19-летний Рэшфорд приобрел особняк за 1,85 миллиона

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд приобрел особняк стоимостью 1,85 миллиона фунтов стерлингов. По информации источника, новое жилье 19-летнего англичанина включает в себя шесть комнат, сад и гараж для двух автомобилей.

    Напомним, ранее сообщалось, что Рэшфорд может не продлить контракт с «Манчестер Юнайтед», который рассчитан до лета 2020 года.

    Нападающий является воспитанником «красных дьяволов». В нынешнем сезоне 19-летний англичанин провел за «МЮ» в АПЛ 20 матчей, в которых забил три гола и отметился одной результативной передачей.

    Источник: Mirror.co.uk

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    19.02.2017 23:13
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 21 февраля 2017, 21:46

      После этого точно продлит контракт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      GreXX 20 февраля 2017, 18:53

      100% в ипотеку)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 20 февраля 2017, 00:14

      А Саша кокорин покупает машины по несколько млн долларов!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      Defensore 20 февраля 2017, 00:03

      В ипотеку)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 19 февраля 2017, 23:49

      думаю продление контракта дело решенное!)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 19 февраля 2017, 23:20

      нехило !

      0
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