Литманен считает наказание Еременко слишком жестким

Легендарный финский футболист Яри Литманен считает, что двухлетняя дисквалификация полузащитника ЦСКА Романа Еременко – это серьезная потеря для национальной команды.

«Роман Еременко – один из лучших футболистов Финляндии, он ключевой игрок национальной команды уже многие годы. Я сам играл с Романом в сборной, мне очень нравится его игра. В Финляндии немного таких высококлассных футболистов, как Еременко. Это огромная потеря для нашей национальной команды.

Досконально я не знаю правил антидопинговых агентств. Но очевидно, что эти правила с каждым годом ужесточаются. В любом случае два года без футбола – это очень долгий период для игрока», – сказал он.

Напомним, что УЕФА дисквалифицировал хавбека ЦСКА на два года из-за положительного допинг-теста.