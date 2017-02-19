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    Литманен считает наказание Еременко слишком жестким

    Легендарный финский футболист Яри Литманен считает, что двухлетняя дисквалификация полузащитника ЦСКА Романа Еременко – это серьезная потеря для национальной команды.

    «Роман Еременко – один из лучших футболистов Финляндии, он ключевой игрок национальной команды уже многие годы. Я сам играл с Романом в сборной, мне очень нравится его игра. В Финляндии немного таких высококлассных футболистов, как Еременко. Это огромная потеря для нашей национальной команды.

    Досконально я не знаю правил антидопинговых агентств. Но очевидно, что эти правила с каждым годом ужесточаются. В любом случае два года без футбола – это очень долгий период для игрока», – сказал он.

    Напомним, что УЕФА дисквалифицировал хавбека ЦСКА на два года из-за положительного допинг-теста.

    Источник: Р-Спорт

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    19.02.2017 10:28
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 20 февраля 2017, 16:56

      Нарик

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 19 февраля 2017, 20:14

      Ублюдки.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 февраля 2017, 16:09

      На статью отрицательно откликнулись одни свиньи и они всем желают только
      гадости, даже национальной сборной Финляндии, я уж не говорю о ПФК ЦСКА.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +2229

      river31 19 февраля 2017, 15:59


      Не задолбались переливать из пустого в порожнее?
      Виноват, доказано - на кол. Нет - извинения и восстановление в правах с компенсацией. Хватит троллингом заниматься...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 19 февраля 2017, 13:58

      Отвязать всю сборную от олимпиады, из за пары фильмов, и не понятных бумажек, это норм, а наркомана на 2 года это жесть... Надо было всю сборную наказать, ну а че?
      И коней то же ))))

      1
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      Рейтинг: +345

      Наварх 19 февраля 2017, 13:34

      Его поступок только ухудшает отношение всех к России. Наказание адекватное, главное на пользу бы. Второй шанс нужен, всякое может быть.

      -1
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      Рейтинг: +295

      ильиных 19 февраля 2017, 13:32

      А как надо было? Понять и простить,а вдруг чего случилось бы во время матча, не дай бог.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 19 февраля 2017, 13:29

      На кол волка !

      1
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      Рейтинг: +2501

      B.G. > spartach n1 19 февраля 2017, 13:34

      Здорово, Серег! Все злорадствуешь?))

      1
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 > B.G. 19 февраля 2017, 14:12

      Привет,а как же ))

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > spartach n1 19 февраля 2017, 15:49

      Всех свиней на убой.

      -1
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 > vladimir-7 19 февраля 2017, 16:32

      Тебя в первую очередь

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 19 февраля 2017, 13:13

      Играть надо а не под коксом гулять

      1
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      Рейтинг: +371

      multi1984 19 февраля 2017, 12:43

      Вообще охренел ?! Наркоманов вообще не допускать к играм. И так бабло гребут лопатой.одни бухают кривоногие,одни коксом балуются,а обычные трудяги вкалывают и семью не прокормить!!! Пожизненно надо отлучать!!!

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      Рейтинг: +2501

      B.G. > multi1984 19 февраля 2017, 13:34

      ++++++

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      Рейтинг: +371

      multi1984 > все_будет_AUDI 20 февраля 2017, 21:42

      Не думаю об этом.Пусть и других отлучают!)

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