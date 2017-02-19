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Литманен считает наказание Еременко слишком жестким

19 февраля 2017, 10:28
26

Легендарный финский футболист Яри Литманен считает, что двухлетняя дисквалификация полузащитника ЦСКА Романа Еременко – это серьезная потеря для национальной команды.

«Роман Еременко – один из лучших футболистов Финляндии, он ключевой игрок национальной команды уже многие годы. Я сам играл с Романом в сборной, мне очень нравится его игра. В Финляндии немного таких высококлассных футболистов, как Еременко. Это огромная потеря для нашей национальной команды.

Досконально я не знаю правил антидопинговых агентств. Но очевидно, что эти правила с каждым годом ужесточаются. В любом случае два года без футбола – это очень долгий период для игрока», – сказал он.

Напомним, что УЕФА дисквалифицировал хавбека ЦСКА на два года из-за положительного допинг-теста.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига ЦСКА Еременко Роман Литманен Яри
Комментарии (26)
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VIPded
1487489980
Надеемся на апелляцию!
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Виталич
1487494499
понять и простить..пусть играет..хороший футболист..
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alp
1487495130
пусь дома сидит, епт, наркоман сраный
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KARE_pasan
1487496011
Мда, а чего они ожидали, это же наркотики, пусть спасибо скажет, что не больше! Нам еще рекламы футболистов- наркоманов не хватало на фоне всего, что сейчас творится.
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multi1984
1487497422
Вообще охренел ?! Наркоманов вообще не допускать к играм. И так бабло гребут лопатой.одни бухают кривоногие,одни коксом балуются,а обычные трудяги вкалывают и семью не прокормить!!! Пожизненно надо отлучать!!!
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bumer_moscow
1487499237
Играть надо а не под коксом гулять
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spartach n1
1487500145
На кол волка !
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Наварх
1487500443
Его поступок только ухудшает отношение всех к России. Наказание адекватное, главное на пользу бы. Второй шанс нужен, всякое может быть.
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ufos73
1487501884
Отвязать всю сборную от олимпиады, из за пары фильмов, и не понятных бумажек, это норм, а наркомана на 2 года это жесть... Надо было всю сборную наказать, ну а че? И коней то же ))))
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vladimir-7
1487509799
На статью отрицательно откликнулись одни свиньи и они всем желают только гадости, даже национальной сборной Финляндии, я уж не говорю о ПФК ЦСКА.
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