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    Моуринью: «Через пару лет люди поймут, что «МЮ» купил Погба по дешевой цене»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о перспективах полузащитника Поля Погба, которого английский клуб в августе приобрел у «Ювентуса» за 89 миллионов фунтов.

    «Уверен, что следующим летом игроки с половиной его таланта будут стоить таких же денег. Жду момента, когда Поль наконец-то освободится от бесконечных разговоров о его цене. Сейчас, когда он играет хорошо, а это случается довольно часто, люди воспринимают это как нормальное явление. Но стоит ему сыграть чуть хуже, как на него обрушивается шквал критики.

    Я очень доволен тем, что он делает для команды. В столь молодом возрасте он дает нам необходимый баланс. Он способен начать атаку, открыться под передачу и забить гол. Думаю, через пару лет люди поймут, что «МЮ» купил его по дешевой цене.

    Несколько лет назад за 25 миллионов фунтов покупали феноменальных футболистов. Сейчас столько стоит перспектива, а не сформировавшийся игрок. Те, кто уже что-то доказали, стоят гораздо больше.

    Мне кажется, следующим летом в этом отношении нас ждут сюрпризы, и Погба, возможно, утратит статус самого дорогого футболиста мира. Это будет положительным моментом. Ему оказывают много внимания из-за ценника, но он по-прежнему счастлив просто играть футбол. Быть счастливым — самое главное для него», — сказал 54-летний португалец.

    В матче 1/16 финала Лиги Европы против«Сент-Этьена» (1:1) француз сыграл против родного брата Флорентина.

    После 25-ти туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место.

    Источник: Guardian.com

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    19.02.2017 03:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +536

      dolf666 21 февраля 2017, 10:54

      полностью согласен. мяч у него хрен отнимешь, зато сам на легке отбирает. а как ловко он выводит Ибру 1 в 1 передачей со СВОЕЙ половины поля. жаль что Ибра из всех таких передач забил только Блэкберну)

      0
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      Рейтинг: +37

      Cheapnick 19 февраля 2017, 12:19

      В матче 1/16 финала Лиги Европы против«Сент-Этьена» (1:1) француз сыграл против родного брата Флорентина.

      Насколько мне известно матч закончился со счетом 3:0 в пользу МЮ!?

      2
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      Рейтинг: +175

      Seamus 19 февраля 2017, 11:41

      Цена не может быть дешевой. Цена бывает низкой, а дешевым - товар...

      0
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      Рейтинг: +134

      vinsent > Seamus 19 февраля 2017, 11:51

      ну и "повидло" то же дешевое бывает

      0
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      Рейтинг: +806

      тигрик 19 февраля 2017, 05:04

      Ну не знаю прав ли он, но попытался поддержать Поля ...парню наверно приятно будет

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