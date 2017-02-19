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  • Моуринью: «Через пару лет люди поймут, что «МЮ» купил Погба по дешевой цене»

Моуринью: «Через пару лет люди поймут, что «МЮ» купил Погба по дешевой цене»

19 февраля 2017, 03:12
7

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о перспективах полузащитника Поля Погба, которого английский клуб в августе приобрел у «Ювентуса» за 89 миллионов фунтов.

«Уверен, что следующим летом игроки с половиной его таланта будут стоить таких же денег. Жду момента, когда Поль наконец-то освободится от бесконечных разговоров о его цене. Сейчас, когда он играет хорошо, а это случается довольно часто, люди воспринимают это как нормальное явление. Но стоит ему сыграть чуть хуже, как на него обрушивается шквал критики.

Я очень доволен тем, что он делает для команды. В столь молодом возрасте он дает нам необходимый баланс. Он способен начать атаку, открыться под передачу и забить гол. Думаю, через пару лет люди поймут, что «МЮ» купил его по дешевой цене.

Несколько лет назад за 25 миллионов фунтов покупали феноменальных футболистов. Сейчас столько стоит перспектива, а не сформировавшийся игрок. Те, кто уже что-то доказали, стоят гораздо больше.

Мне кажется, следующим летом в этом отношении нас ждут сюрпризы, и Погба, возможно, утратит статус самого дорогого футболиста мира. Это будет положительным моментом. Ему оказывают много внимания из-за ценника, но он по-прежнему счастлив просто играть футбол. Быть счастливым — самое главное для него», — сказал 54-летний португалец.

В матче 1/16 финала Лиги Европы против«Сент-Этьена» (1:1) француз сыграл против родного брата Флорентина.

После 25-ти туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место.

Источник: Guardian.com
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Погба Поль
Комментарии (7)
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тигрик
1487469841
Ну не знаю прав ли он, но попытался поддержать Поля ...парню наверно приятно будет
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Seamus
1487493696
Цена не может быть дешевой. Цена бывает низкой, а дешевым - товар...
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Cheapnick
1487495985
В матче 1/16 финала Лиги Европы против«Сент-Этьена» (1:1) француз сыграл против родного брата Флорентина. Насколько мне известно матч закончился со счетом 3:0 в пользу МЮ!?
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dolf666
1487663652
полностью согласен. мяч у него хрен отнимешь, зато сам на легке отбирает. а как ловко он выводит Ибру 1 в 1 передачей со СВОЕЙ половины поля. жаль что Ибра из всех таких передач забил только Блэкберну)
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