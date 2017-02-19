Серия А. «Лацио» в гостях одолел «Эмполи», Иммобиле забил 13-й гол в чемпионате

В матче 25-го тура чемпионата Италии «Лацио» добился гостевой победы над «Эмполи». На гол Раде Крунича римляне ответили мячами Чиро Иммобиле и Бальде Кейта. Гол в свои ворота забил защитник хозяев Андреа Коста.

«Лацио» набрал 47 очков и подвинул с пятого места «Интер», который завтра сыграет с «Болоньей». «Эмполи» с 22-мя пунктами по-прежнему занимает 17-ю позицию.

Чемпионат Италии. Серия А. 25-й тур

Эмполи – Лацио – 1:3 (0:0)

Голы: 1:0 – Крунич, 67; 1:1 — Иммобиле, 68; 1:2 — Коста (в свои ворота), 80; 1:3 — Кейта, 80.

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