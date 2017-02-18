Пеллегрини: «Чемпионат России — заметная сила в европейском футболе»

Главный тренер «Хэбэй Чайна Форчун» Мануэль Пеллегрини после поражения своей команды от «Локомотива» в контрольном матче (0:1) поделился мнением о российской Премьер-лиге.

– «Локомотив», возможно, в чуть более лучшей форме, ведь у вас в чемпионате перерыв, а в Китае вообще межсезонье.

– Как вам «Локомотив»?

– Хорошая команда. Но я больше следил за своими игроками. В целом чемпионат России – это заметная сила в европейском футболе. Ваша лига намного сильнее китайской, и для нас полезно сыграть с таким соперником.

Ранее по поводу товарищеских матчей высказался тренер «Локомотива» Юрий Семин.