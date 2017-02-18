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  • Пеллегрини: «Чемпионат России — заметная сила в европейском футболе»

Пеллегрини: «Чемпионат России — заметная сила в европейском футболе»

18 февраля 2017, 23:41
5

Главный тренер «Хэбэй Чайна Форчун» Мануэль Пеллегрини после поражения своей команды от «Локомотива» в контрольном матче (0:1) поделился мнением о российской Премьер-лиге.

– «Локомотив», возможно, в чуть более лучшей форме, ведь у вас в чемпионате перерыв, а в Китае вообще межсезонье.

– Как вам «Локомотив»?

– Хорошая команда. Но я больше следил за своими игроками. В целом чемпионат России – это заметная сила в европейском футболе. Ваша лига намного сильнее китайской, и для нас полезно сыграть с таким соперником.

Ранее по поводу товарищеских матчей высказался тренер «Локомотива» Юрий Семин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Хэбэй Чайна Форчун Пеллегрини Мануэль
Комментарии (5)
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Gullit 76
1487451847
Льстец.
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Sergej-74
1487454559
только узнал что ли,у нас лига вообще огонь
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juvseriy
1487486359
На место Луческу метит?)
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