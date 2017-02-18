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    Пеллегрини: «Чемпионат России — заметная сила в европейском футболе»

    Главный тренер «Хэбэй Чайна Форчун» Мануэль Пеллегрини после поражения своей команды от «Локомотива» в контрольном матче (0:1) поделился мнением о российской Премьер-лиге.

    – «Локомотив», возможно, в чуть более лучшей форме, ведь у вас в чемпионате перерыв, а в Китае вообще межсезонье.

    – Как вам «Локомотив»?

    – Хорошая команда. Но я больше следил за своими игроками. В целом чемпионат России – это заметная сила в европейском футболе. Ваша лига намного сильнее китайской, и для нас полезно сыграть с таким соперником.

    Ранее по поводу товарищеских матчей высказался тренер «Локомотива» Юрий Семин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.02.2017 23:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 19 февраля 2017, 09:39

      На место Луческу метит?)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 19 февраля 2017, 00:49

      только узнал что ли,у нас лига вообще огонь

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Sergej-74 19 февраля 2017, 02:12

      со ШПАЛЫЧЕМ видать литр засадили

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus > himik2-62 19 февраля 2017, 07:44

      А может и 2

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 19 февраля 2017, 00:04

      Льстец.

      0
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