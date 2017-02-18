Товарищеский матч. Гол Алексея Миранчука принес «Локомотиву» победу над «Хэбэй Чайна Форчун»

В товарищеском матче «Локомотив» на сборах в Испании одержал победу над китайским клубом «Хэбэй Чайна Форчун» – 1:0. Автором единственного гола стал Алексей Миранчук.

Напомним, ранее сообщалось, что Миранчук может покинуть стан железнодорожников и перейти в «Рубин».

На данный момент «Локомотив» занимает в турнирной таблице РФПЛ 10-е место, набрав после 17 туров 23 очка.

Товарищеский матч

Локомотив (Россия) – Хэбэй Чайна Форчун (Китай) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Ал. Миранчук, 24.