Товарищеский матч. Гол Алексея Миранчука принес «Локомотиву» победу над «Хэбэй Чайна Форчун»

В товарищеском матче «Локомотив» на сборах в Испании одержал победу над китайским клубом «Хэбэй Чайна Форчун» – 1:0. Автором единственного гола стал Алексей Миранчук.
Напомним, ранее сообщалось, что Миранчук может покинуть стан железнодорожников и перейти в «Рубин».
На данный момент «Локомотив» занимает в турнирной таблице РФПЛ 10-е место, набрав после 17 туров 23 очка.
Товарищеский матч
Локомотив (Россия) – Хэбэй Чайна Форчун (Китай) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Ал. Миранчук, 24.
Источник: Бомбардир.ру