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    Семин: «Китай – давно не экзотика, а успешная лига»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выразил мнение, что чемпионат Китая давно является важной лигой в мировом футболе. По словам российского специалиста, за последнее время игра клубов Поднебесной заметно улучшилась за счет приглашения иностранных футболистов и тренеров.

    – Плюс к этому узнаем что-то новое о китайском футболе. Все же он для многих остается экзотикой.

    – На матчи чемпионата страны ходят по 40-50 тысяч зрителей. Так что это давно не экзотика, а успешная лига, заметное явление для мирового футбола. Помню время, когда о китайском футболе были отклики: общая культура так себе, зато функциональная подготовка на уровне. Наш российский тренер Борис Игнатьев, работавший в Китае, делился: команды при подготовке делают упор на «физику», постоянно проводятся различные тесты. Атлеты! Но, возможно, не хватало знаний, традиций.

    Спустя время в китайском футболе появились большие возможности: приглашаются известные тренеры и футболисты со всего мира. Совсем иной стала картина по технико-тактической части. Качество футбола выросло. Думаю, китайцы и дальше будут прибавлять.

    Напомним, этой зимой из РФПЛ в чемпионат Китая перебрался экс-полузащитник «Зенита» Аксель Витсель. По неофициальной информации, зарплата бельгийца в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» составляет 25 миллионов евро в год.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    18.02.2017 17:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 18 февраля 2017, 19:33

      Сёмин , ЧЕМ она успешная !?!??
      Бабками $€ ?!?
      5: 0 проси. ...ли корейцам

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