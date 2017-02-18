В нынешнем чемпионате Испании «Атлетико» уже пропустил на один гол больше, чем за весь прошлый

Пропустив от хихонского «Спортинга» в гостевом поединке 23-го тура Примеры, «Атлетико» в 19-й раз не смог сохранить свои ворота на замке в текущем розыгрыше чемпионата Испании. Таким образом, «матрасники» на данный момент записали в свой пассив на один пропущенный мяч больше, чем за 38 матчей в минувшем национальном первенстве.

Отметим, что автором «юбилейного» гола в ворота мадридцев стал хавбек «Спортинга» Серхио Альварес, отличившийся на 49-минуте. В данный момент идет 90-я минута игры, счет 4:1 в пользу подопечных Диего Симеоне.