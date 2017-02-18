Де Бур вернется к тренерской деятельности со следующего сезона

Бывший главный тренер «Аякса» и «Интера» Франк де Бур подчеркнул, что готов вернуться к тренерской деятельности в следующем сезоне. Специалист покинул миланский клуб по решению руководства в ноябре 2016 года и с тех пор остается безработным.

Отметим, что в данный момент 46-летний голландец выступает за свою национальную команду на турнире ветеранов «Кубок Легенд», проходящем в Москве.

«Я непременно планирую возобновить тренерскую карьеру. Я не так долго нахожусь без клуба, поэтому сейчас я просто наслаждаюсь временем со своей семьей. Надеюсь, я смогу вернуться на тренерский мостик в следующем сезоне. У меня сейчас есть много предложений, но они хотят, чтобы я приступил к работе немедленно, а я все-таки хочу отдохнуть.

Конечно, я всегда рад вернуться к игре в футбол, особенно, когда вокруг столько знакомых лиц в командах, с которыми мы встречаемся на Кубке легенд: в сборных Италии, России, Германии, Португалии. Здорово быть на этом турнире, к тому же Москва – отличный город», – сказал де Бур.