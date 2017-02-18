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    Широков считает, что трансферная кампания, проведенная «Зенитом», позволит ему успешно играть на двух фронтах

    Экс-полузащитник «Зенита» Роман Широков выразил мнение, что трансферы питерского клуба, совершенные нынешней зимой, дадут сине-голубым возможность сражаться до конца в РФПЛ и Лиге Европы.

    Напомним, петербуржцы приобрели хавбеков Эрнани и Йоанна Молло, защитников Бранислава Ивановича и Ибрагима Цаллагова, а также голкипера Андрея Лунева.

    «Зенит» провел масштабную трансферную кампанию для усиления состава, для его глубины. Думаю, никакой опасности тут нет, они же собираются играть на два фронта до самого конца. Уровень новичков? Возможно, они дорастут до уровня Халка и Витселя», – сказал Широков.

    В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» потерпел выездное поражение от «Андерлехта» (0:2). В РФПЛ подопечные Мирчи Луческу после 17-ти туров находятся на второй строчке в турнирной таблице, отставая от лидера «Спартака» на 5 очков.

    Источник: Р-Спорт

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    18.02.2017 15:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +300

      Zeff 18 февраля 2017, 19:38

      Подождём ответного матча. А вдруг?

      0
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      Рейтинг: +663

      88serega88 > Zeff 18 февраля 2017, 21:20

      да будет вдруг!!! не из такого вылезали!!! получили по морде, терь ждем Андерлехт чтоб отгатить по тузику

      0
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      Рейтинг: +3120

      erma 18 февраля 2017, 18:05

      Кстати, успешность трансферной компании определяется результатами, а не именами игроков.

      2
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      Рейтинг: +3120

      erma 18 февраля 2017, 18:03

      Проблема вся в том, что у Зенита, похоже, не будет второго фронта этой весной.

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