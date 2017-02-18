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Кураньи: «Кажется, что до «Динамо» сейчас никому нет дела»

18 февраля 2017, 14:47
6

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи считает, что посещаемость домашних матчей бело-голубых увеличится с появлением нового стадиона. Также экс-игрок сборной Германии выразил мнение, что до столичного клуба сейчас никому не дела.

«Я знаю, что сейчас «Динамо» рушится. Клуб чуть ли не стадиона лишился. Честно – я не понимал, что к этому шло. Футболисты показывают себя на поле и ориентируются на простые вещи: условия, базу, организацию процесса, выплату денег. С этим в «Динамо» все было в порядке, а происходящее за нашими спинами было скрыто. Да и, наверное, неправильно, если бы мы этим интересовались больше, чем игрой. Ситуация обострилась после моего ухода, но я переживаю. У меня есть сильные чувства к «Динамо».

Будет ужасно, если Россия потеряет огромный клуб с традициями. Да, на него ходит мало болельщиков. Может, все изменит новый стадион. Хотя дело в том, что футбол просто не такой популярный, в России больше любят хоккей. Слушайте, я правда уверен, что и на «Динамо» будет ходить намного больше людей после строительства стадиона. Мне не кажется, что клуб никому не нужен», – сказал Кураньи.

Напомним, 34-летний футболист защищал цвета «Динамо» с 2010 по 2015 год. В составе московской команды он провел 145 матчей, записав на свой счет 56 голов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. ФНЛ Динамо Кураньи Кевин
Комментарии (6)
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bringing
1487419209
Деньги деньги,только до них есть дело
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roman230582
1487420037
Естественный отбор, только 3 клуба уровня РПЛ в Москве осталось, хотяЛоко тоже под вопросом похоже
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ДикийАлекс
1487420713
Торпедо жаль,Алания пропала,Ротор-как целая веха истории.Пока наш футбол не выйдет на самоокупаемость и не будет зависеть от бюджетных вливаний и покровительства,таких примеров будет множество,увы.
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alexis02lion
1487421777
Мало болельщиков? Да сколько есть. Все ко верен клубу и в ФНЛ с ним остались. Да и одна вообще на ТВ топит за них. Ждёт возвращения Дарья Левченко, чтобы снова комментировать родное Динамо на МАТЧ ТВ видимо, так что логично, что в выпусках новостей МАТЧ ТВ только про Динамо из ФНЛ обычно.
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maksspartak
1487423299
ну Динамо как в Фнл вылетели )) так с этим клубом только верные фанаты остались
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Амба Нагорск
1487479825
После Роттенберга - потоп
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