Кураньи: «Кажется, что до «Динамо» сейчас никому нет дела»

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи считает, что посещаемость домашних матчей бело-голубых увеличится с появлением нового стадиона. Также экс-игрок сборной Германии выразил мнение, что до столичного клуба сейчас никому не дела.

«Я знаю, что сейчас «Динамо» рушится. Клуб чуть ли не стадиона лишился. Честно – я не понимал, что к этому шло. Футболисты показывают себя на поле и ориентируются на простые вещи: условия, базу, организацию процесса, выплату денег. С этим в «Динамо» все было в порядке, а происходящее за нашими спинами было скрыто. Да и, наверное, неправильно, если бы мы этим интересовались больше, чем игрой. Ситуация обострилась после моего ухода, но я переживаю. У меня есть сильные чувства к «Динамо».

Будет ужасно, если Россия потеряет огромный клуб с традициями. Да, на него ходит мало болельщиков. Может, все изменит новый стадион. Хотя дело в том, что футбол просто не такой популярный, в России больше любят хоккей. Слушайте, я правда уверен, что и на «Динамо» будет ходить намного больше людей после строительства стадиона. Мне не кажется, что клуб никому не нужен», – сказал Кураньи.

Напомним, 34-летний футболист защищал цвета «Динамо» с 2010 по 2015 год. В составе московской команды он провел 145 матчей, записав на свой счет 56 голов.