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    Кураньи: «Кажется, что до «Динамо» сейчас никому нет дела»

    Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи считает, что посещаемость домашних матчей бело-голубых увеличится с появлением нового стадиона. Также экс-игрок сборной Германии выразил мнение, что до столичного клуба сейчас никому не дела.

    «Я знаю, что сейчас «Динамо» рушится. Клуб чуть ли не стадиона лишился. Честно – я не понимал, что к этому шло. Футболисты показывают себя на поле и ориентируются на простые вещи: условия, базу, организацию процесса, выплату денег. С этим в «Динамо» все было в порядке, а происходящее за нашими спинами было скрыто. Да и, наверное, неправильно, если бы мы этим интересовались больше, чем игрой. Ситуация обострилась после моего ухода, но я переживаю. У меня есть сильные чувства к «Динамо».

    Будет ужасно, если Россия потеряет огромный клуб с традициями. Да, на него ходит мало болельщиков. Может, все изменит новый стадион. Хотя дело в том, что футбол просто не такой популярный, в России больше любят хоккей. Слушайте, я правда уверен, что и на «Динамо» будет ходить намного больше людей после строительства стадиона. Мне не кажется, что клуб никому не нужен», – сказал Кураньи.

    Напомним, 34-летний футболист защищал цвета «Динамо» с 2010 по 2015 год. В составе московской команды он провел 145 матчей, записав на свой счет 56 голов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.02.2017 14:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 19 февраля 2017, 07:50

      После Роттенберга - потоп

      0
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 18 февраля 2017, 16:08

      ну Динамо как в Фнл вылетели )) так с этим клубом только верные фанаты остались

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 18 февраля 2017, 15:42

      Мало болельщиков? Да сколько есть. Все ко верен клубу и в ФНЛ с ним остались. Да и одна вообще на ТВ топит за них. Ждёт возвращения Дарья Левченко, чтобы снова комментировать родное Динамо на МАТЧ ТВ видимо, так что логично, что в выпусках новостей МАТЧ ТВ только про Динамо из ФНЛ обычно.

      1
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      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс 18 февраля 2017, 15:25

      Торпедо жаль,Алания пропала,Ротор-как целая веха истории.Пока наш футбол не выйдет на самоокупаемость и не будет зависеть от бюджетных вливаний и покровительства,таких примеров будет множество,увы.

      2
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 18 февраля 2017, 15:13

      Естественный отбор, только 3 клуба уровня РПЛ в Москве осталось, хотяЛоко тоже под вопросом похоже

      -1
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      Рейтинг: +377

      bringing 18 февраля 2017, 15:00

      Деньги деньги,только до них есть дело

      0
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