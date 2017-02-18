Тихонов: «Не могу упрекнуть Радимова, который увел игроков «Зенита-2» с поля»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов после матча 3-го тура группового этапа Кубка ФНЛ с «Зенитом-2» (3:1) признался, что не держит зла на Владислава Радимова, который остался недоволен организацией турнира. При счете 1:0 в пользу красноярцев Радимов увел петербургскую команду с поля в знак протеста, не согласившись с решением главного арбитра. Пауза затянулась на час, после чего встреча продолжилась.

«Хорошо, что мы выиграли и закончили группу на первом месте. Негатив в том, что началась ругань, команда Радимова ушла с поля. В какой-то мере я понимаю моего хорошего друга и эмоции команды. В том эпизоде их игрок получил травму, но судейские ошибки бывают. Как их воспринимать — это дело другое, но я ни в коем случае не могу упрекнуть Владислава», — сказал Тихонов.