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    Тихонов: «Не могу упрекнуть Радимова, который увел игроков «Зенита-2» с поля»

    Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов после матча 3-го тура группового этапа Кубка ФНЛ с «Зенитом-2» (3:1) признался, что не держит зла на Владислава Радимова, который остался недоволен организацией турнира. При счете 1:0 в пользу красноярцев Радимов увел петербургскую команду с поля в знак протеста, не согласившись с решением главного арбитра. Пауза затянулась на час, после чего встреча продолжилась.

    «Хорошо, что мы выиграли и закончили группу на первом месте. Негатив в том, что началась ругань, команда Радимова ушла с поля. В какой-то мере я понимаю моего хорошего друга и эмоции команды. В том эпизоде их игрок получил травму, но судейские ошибки бывают. Как их воспринимать — это дело другое, но я ни в коем случае не могу упрекнуть Владислава», — сказал Тихонов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.02.2017 08:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 19 февраля 2017, 18:04

      Владик был хорошим футболистом, он и в ЦСКА здроорво играл и в Сарагоссе, но против Тихона он ягнёнок...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 19 февраля 2017, 17:56

      Андрюха Баварии забивал с такого угла, что Филип Ламм, рассматривал только в диафильмах...

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 18 февраля 2017, 12:26

      Радимов как истеричка себя ведет. Голами надо доказывать, а не матами .

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      Рейтинг: +361

      Динияр Билялетдинов 18 февраля 2017, 09:36

      Ошибки бывают. Хотя не видел момента

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