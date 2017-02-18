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Колыванов: «Яркие победы «Ростова» уже не удивляют»

18 февраля 2017, 01:32
17

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов прокомментировал победу «Ростова» над «Спартой» (4:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Ростов» уже настолько приучил к ярким неожиданностям, что уверенная победа ростовчан над «Спартой» лично меня не удивила. 4:0 – огромный запас перед ответной игрой, но ни один тренер вам не скажет, что судьба противостояния уже решена, хотя все очевидно.

«Спарта» обязательно выйдет побеждать. Пусть они и не смогут отыграть четыре мяча, но захотят взять хоть какой-то реванш. Тем не менее, думаю, тренерский штаб ростовчан найдет слова, чтобы внушить футболистам правильный настрой на игру», – заключил Колыванов.

Напомним, что ответная встреча пройдет 23 февраля в Праге.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Ростов Спарта Колыванов Игорь
Комментарии (17)
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Nerlinger
1487371341
Молодцы!!! и Бердыев и команда
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арейская
1487374792
Что и говорить, конфетка а не матч, жду чего-нибудь подобного
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Клим Чугункин.
1487376018
Как не крути,а Ростсельмаш это не какойнить колхозно-навозный Зинид.
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serppion
1487383785
Пока еще есть время надо просить Бердыева возглавить сборную. Только при нем будет хороший результат. Он сможет, Черчесов нет.
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VikNMar
1487385474
Это всё гений Бердыева ........
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спанчес
1487392817
Бердыев исполняет
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Сармат Ростов
1487393495
И заметьте: десятками миллионов долларов зарплату никто не получает!!!
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GoLenaStop
1487394993
Слова и эмоции - хорошее дело, лишь бы от злости не били по телу... Спарта жёсткая и злая. Спасибо за победу. Удачи в ответке! Берегите ноги, парни!. РСМ!!!
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subbotaspartak
1487395754
Давай, Ростов, всё хорошо, Давай ишшо!
Ответить
Таганский
1487538234
А я наоборот - не перестаю удивляться нашим ребятам, нашим победам.. Очень хочется, чтобы это продолжалось как можно дольше!! Удачи, Ростовушка!! Удачи, ребятки!! А мы будем болеть..
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