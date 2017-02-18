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    Колыванов: «Яркие победы «Ростова» уже не удивляют»

    Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов прокомментировал победу «Ростова» над «Спартой» (4:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

    «Ростов» уже настолько приучил к ярким неожиданностям, что уверенная победа ростовчан над «Спартой» лично меня не удивила. 4:0 – огромный запас перед ответной игрой, но ни один тренер вам не скажет, что судьба противостояния уже решена, хотя все очевидно.

    «Спарта» обязательно выйдет побеждать. Пусть они и не смогут отыграть четыре мяча, но захотят взять хоть какой-то реванш. Тем не менее, думаю, тренерский штаб ростовчан найдет слова, чтобы внушить футболистам правильный настрой на игру», – заключил Колыванов.

    Напомним, что ответная встреча пройдет 23 февраля в Праге.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.02.2017 01:32
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 21 февраля 2017, 09:23

      "внушить футболистам правильный настрой на игру». Не думаю, что у Бердыева с этим могут быть проблемы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 20 февраля 2017, 00:03

      А я наоборот - не перестаю удивляться нашим ребятам, нашим победам..
      Очень хочется, чтобы это продолжалось как можно дольше!!
      Удачи, Ростовушка!! Удачи, ребятки!!
      А мы будем болеть..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 18 февраля 2017, 09:41

      Ничья в Праге будет отличный результат.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 18 февраля 2017, 08:29

      Давай, Ростов, всё хорошо,
      Давай ишшо!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 18 февраля 2017, 08:16

      Слова и эмоции - хорошее дело, лишь бы от злости не били по телу... Спарта жёсткая и злая. Спасибо за победу. Удачи в ответке! Берегите ноги, парни!. РСМ!!!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 18 февраля 2017, 07:51

      И заметьте: десятками миллионов долларов зарплату никто не получает!!!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +915

      спанчес 18 февраля 2017, 07:40

      Бердыев исполняет

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 18 февраля 2017, 05:37

      Это всё гений Бердыева ........

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 18 февраля 2017, 05:09

      Пока еще есть время надо просить Бердыева возглавить сборную. Только при нем будет хороший результат. Он сможет, Черчесов нет.

      3
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop > serppion 18 февраля 2017, 08:28

      Зачем Бердыеву запоздалые реверансы? Тут уже цена вопроса..

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > serppion 18 февраля 2017, 09:48

      У нас РФС - слепоглухонемой.....Ничего не видят,ничего не слышат, а говорят. только то,что им выгодно, а не необходимо стране....А Мудищенко этим дирижирует....

      3
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      Рейтинг: +751

      justozavr > gosproektikabinet 20 февраля 2017, 09:21

      ну кабинетный воин, а сколько тогда зенитовские тренеры вынесли бабла, только без выхлопа. 2:0 от адерлехта, результат где? У Ростова он вроде очевиден при куда более скромных финансах

      0
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 18 февраля 2017, 03:00

      Как не крути,а Ростсельмаш это не какойнить колхозно-навозный Зинид.

      7
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop > Клим Чугункин. 18 февраля 2017, 08:31

      А мне в Зените нравится их новый КОПЫТАН . Он большой и тупой...

      4
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      Рейтинг: +3795

      serppion > GoLenaStop 19 февраля 2017, 05:45

      Грех смеяться над больными! Ха-ха-ха.

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