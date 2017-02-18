Колыванов: «Яркие победы «Ростова» уже не удивляют»

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов прокомментировал победу «Ростова» над «Спартой» (4:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Ростов» уже настолько приучил к ярким неожиданностям, что уверенная победа ростовчан над «Спартой» лично меня не удивила. 4:0 – огромный запас перед ответной игрой, но ни один тренер вам не скажет, что судьба противостояния уже решена, хотя все очевидно.

«Спарта» обязательно выйдет побеждать. Пусть они и не смогут отыграть четыре мяча, но захотят взять хоть какой-то реванш. Тем не менее, думаю, тренерский штаб ростовчан найдет слова, чтобы внушить футболистам правильный настрой на игру», – заключил Колыванов.

Напомним, что ответная встреча пройдет 23 февраля в Праге.