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    Ефремов: «Проведение Кубка ФНЛ – не моя прихоть»

    Глава Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов ответил на критику со стороны главного тренера «Зенита-2» Владислава Радимова, поставившего под сомнение целесообразность проведения Кубка ФНЛ из-за проблем с организацией.

    «Проведение Кубка ФНЛ – не моя личная прихоть. Это интерес руководителей и наставников клубов. Давайте спросим и у других мнение о турнире. Да, с полем, где играла команда Радимова, действительно есть проблемы, но здесь необходимо учесть и тот факт, что зима в Турции и на Кипре была достаточно сложной. Могу вас заверить, что на других стадионах, принимающих матчи турнира, положение дел куда лучше», – подытожил Ефремов.

    Кубок ФНЛ проходит на Кипре с 11 по 24 февраля.

    Источник: ТАСС

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    17.02.2017 22:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +58

      sasha_klub 20 февраля 2017, 01:05

      Все им не так. Играйте на Чукотке))))

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 18 февраля 2017, 00:30

      в ебипте вас ждали

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