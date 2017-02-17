Ефремов: «Проведение Кубка ФНЛ – не моя прихоть»

Глава Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов ответил на критику со стороны главного тренера «Зенита-2» Владислава Радимова, поставившего под сомнение целесообразность проведения Кубка ФНЛ из-за проблем с организацией.

«Проведение Кубка ФНЛ – не моя личная прихоть. Это интерес руководителей и наставников клубов. Давайте спросим и у других мнение о турнире. Да, с полем, где играла команда Радимова, действительно есть проблемы, но здесь необходимо учесть и тот факт, что зима в Турции и на Кипре была достаточно сложной. Могу вас заверить, что на других стадионах, принимающих матчи турнира, положение дел куда лучше», – подытожил Ефремов.

Кубок ФНЛ проходит на Кипре с 11 по 24 февраля.