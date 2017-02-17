Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Стогниенко: «Лодыгин – единственный в «Зените», к кому нет претензий»

    Комментатор Владимир Стогниенко выразил мнение, что «Зенит» не сможет пробиться в следующий раунд Лиги Европы, если будет играть так же, как в первом матче против «Андерлехта» (0:2). Стогниенко подчеркнул, что петербургскому клубу в срочном порядке нужно прибавлять.

    «Если «Зенит» будет играть так, как вчера, то шансов совсем не будет. Они вчера невнятно выглядели, и в обороне ошибки были, Единственный человек к которому претензий нет, это вратарь. «Зениту» срочно нужно прибавлять. Пока некоторая невнятица есть и она очень заметна, новички тяжеловато вживаются в команду», – приводит слова Стогниенко Nation News.

    Напомним, что ответный матч между «Зенитом» и «Андерлехтом» пройдет 23 февраля на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.02.2017 18:40
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +649

      vla4839 18 февраля 2017, 12:19

      То,что Лодыгин несколько раз выручил - это факт,но и факт ,что пропустил в ближний угол и не выручил ещё раз-это не лучший игрок в команде в этом матче и вообще,пора его отодвинуть на вторые роли и дать играть Бабурину,а Лунёва мы не знаем ещё. /Сколько можно терпеть грубые ошибки Лодыгина/.Гнать из Зенита надо Дзюбу ,Кокорина -они разлагают команду,не способствуют её настрою на борьбу с соперником.Шатова может быть удастся переделать?.В неготовности команды кроме самих футболистов виновен гл.тренер Луческу!!!Чем он занимался с командой все сборы ,если не смог подготовить её за такой большой срок к "средненькой" команде???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev 18 февраля 2017, 00:54

      Миллер в перерыве в раздевалку к судьям не зашел...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2862

      nemolod 17 февраля 2017, 21:19

      Если уж за время сборов не прибавили,хотя и должны были, то за неделю очень сомнительно! Все,что вчера пропустили в свои ворота-это скорее закономерность,это все те же ляпы прошлого сезона,которые до сих пор не устранены!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 17 февраля 2017, 20:50

      Защита провалила матч

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 17 февраля 2017, 20:06

      Был Кержаков..который не стрелял..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 февраля 2017, 19:23

      сегодня нетб а завтра опять что нибудь отчебучитб не надежный он какой то типа Миньоле иногда сыграет как Де Хеа, а иногда как Лодыгин

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 17 февраля 2017, 18:55

      Есть. Всегда, к сожалению. Под второй гол упал не по делу.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 > Бриг 17 февраля 2017, 19:15

      Совершенно верно...Удар с острого угла в ближний угол с порядочного расстояния - гол на совести вратаря....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > zico2205 17 февраля 2017, 19:21

      Да там удар был сумасшедший, если и это считать вратарской ошибкой то мы и голов не увидим вовсе..хотя если бы потащил, это был бы потрясающий сейв.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Dima_list 17 февраля 2017, 18:50

      Не сказал бы что плохо вливаются новички Эрнани не плохо отыграл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 17 февраля 2017, 18:48

      Тут полностью согласен со Стогниенко-Бзенит гaМно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +196

      Genchik92 17 февраля 2017, 18:48

      Данни с первых минут

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11