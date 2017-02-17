Стогниенко: «Лодыгин – единственный в «Зените», к кому нет претензий»

Комментатор Владимир Стогниенко выразил мнение, что «Зенит» не сможет пробиться в следующий раунд Лиги Европы, если будет играть так же, как в первом матче против «Андерлехта» (0:2). Стогниенко подчеркнул, что петербургскому клубу в срочном порядке нужно прибавлять.

«Если «Зенит» будет играть так, как вчера, то шансов совсем не будет. Они вчера невнятно выглядели, и в обороне ошибки были, Единственный человек к которому претензий нет, это вратарь. «Зениту» срочно нужно прибавлять. Пока некоторая невнятица есть и она очень заметна, новички тяжеловато вживаются в команду», – приводит слова Стогниенко Nation News.

Напомним, что ответный матч между «Зенитом» и «Андерлехтом» пройдет 23 февраля на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.