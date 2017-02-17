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  • Стогниенко: «Лодыгин – единственный в «Зените», к кому нет претензий»

Стогниенко: «Лодыгин – единственный в «Зените», к кому нет претензий»

17 февраля 2017, 18:40
13

Комментатор Владимир Стогниенко выразил мнение, что «Зенит» не сможет пробиться в следующий раунд Лиги Европы, если будет играть так же, как в первом матче против «Андерлехта» (0:2). Стогниенко подчеркнул, что петербургскому клубу в срочном порядке нужно прибавлять.

«Если «Зенит» будет играть так, как вчера, то шансов совсем не будет. Они вчера невнятно выглядели, и в обороне ошибки были, Единственный человек к которому претензий нет, это вратарь. «Зениту» срочно нужно прибавлять. Пока некоторая невнятица есть и она очень заметна, новички тяжеловато вживаются в команду», – приводит слова Стогниенко Nation News.

Напомним, что ответный матч между «Зенитом» и «Андерлехтом» пройдет 23 февраля на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Лодыгин Юрий
Комментарии (13)
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88serega88
1487346218
да норм все будет, выйграют, но не факт что пройдут
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Клим Чугункин.
1487346518
Тут полностью согласен со Стогниенко-Бзенит гaМно.
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Dima_list
1487346627
Не сказал бы что плохо вливаются новички Эрнани не плохо отыграл
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Бриг
1487346926
Есть. Всегда, к сожалению. Под второй гол упал не по делу.
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Garrincha58
1487348629
сегодня нетб а завтра опять что нибудь отчебучитб не надежный он какой то типа Миньоле иногда сыграет как Де Хеа, а иногда как Лодыгин
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shinnik
1487351162
Был Кержаков..который не стрелял..
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forward33
1487353811
Защита провалила матч
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nemolod
1487355556
Если уж за время сборов не прибавили,хотя и должны были, то за неделю очень сомнительно! Все,что вчера пропустили в свои ворота-это скорее закономерность,это все те же ляпы прошлого сезона,которые до сих пор не устранены!
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Smekaev
1487368458
Миллер в перерыве в раздевалку к судьям не зашел...
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vla4839
1487409593
То,что Лодыгин несколько раз выручил - это факт,но и факт ,что пропустил в ближний угол и не выручил ещё раз-это не лучший игрок в команде в этом матче и вообще,пора его отодвинуть на вторые роли и дать играть Бабурину,а Лунёва мы не знаем ещё. /Сколько можно терпеть грубые ошибки Лодыгина/.Гнать из Зенита надо Дзюбу ,Кокорина -они разлагают команду,не способствуют её настрою на борьбу с соперником.Шатова может быть удастся переделать?.В неготовности команды кроме самих футболистов виновен гл.тренер Луческу!!!Чем он занимался с командой все сборы ,если не смог подготовить её за такой большой срок к "средненькой" команде???
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