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  • Тукманов: «Задача Орещука – комплектование команды с учетом задачи выхода в ФНЛ»

Тукманов: «Задача Орещука – комплектование команды с учетом задачи выхода в ФНЛ»

17 февраля 2017, 17:10

Президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал назначение Романа Орещука на пост спортивного директора московского клуба. По словам Тукманова, задача Орещука состоит в комплектовании команды в соответствии с задачей выхода в ФНЛ.

«Роман Орещук назначен спортивным директором клуба, его задача – комплектование команды с учетом задачи выхода в первый дивизион (ФНЛ). Нам требуется усиление, а с учетом опыта Орещука и его знания предмета мы и приняли такое решение», – сказал Тукманов.

Напомним, что «Торпедо» на данный момент занимает четвертую строчку в турнирной таблице ПФЛ.

Источник: Р-Спорт
Россия. ПФЛ. Зона Центр Торпедо Орещук Роман
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