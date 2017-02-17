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    Тукманов: «Задача Орещука – комплектование команды с учетом задачи выхода в ФНЛ»

    Президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал назначение Романа Орещука на пост спортивного директора московского клуба. По словам Тукманова, задача Орещука состоит в комплектовании команды в соответствии с задачей выхода в ФНЛ.

    «Роман Орещук назначен спортивным директором клуба, его задача – комплектование команды с учетом задачи выхода в первый дивизион (ФНЛ). Нам требуется усиление, а с учетом опыта Орещука и его знания предмета мы и приняли такое решение», – сказал Тукманов.

    Напомним, что «Торпедо» на данный момент занимает четвертую строчку в турнирной таблице ПФЛ.

    Источник: Р-Спорт

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    17.02.2017 17:10
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