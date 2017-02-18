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    Примера. Гамейро за пять минут оформил хет-трик и помог «Атлетико» разгромить «Спортинг»

    В матче 23-го тура Примеры «Атлетико» в гостях оказался сильнее хихонского «Спортинга» со счетом 3:1. Хет-триком в составе мадридского клуба отметился Кевин Гамейро, который забил три гола в период с 80-й по 85-ю минуту.

    Таким образом, «Атлетико» набрал 45 очков, однако остался на четвертом месте в турнирной таблице. «Спортинг» же, имея в активе 16 баллов, продолжает находиться в зоне вылета.

    Чемпионат Испании. Примера. 23-й тур

    Спортинг – Атлетико – 1:4 (0:0)

    Голы: 0:1 – Феррейра-Карраско, 46; 1:1 – Альварес, 49; 1:2 – Гамейро, 80; 1:3 – Гамейро, 81; 1:4 – Гамейро, 85.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.02.2017 16:49
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 19 февраля 2017, 10:26

      Крут!!!

      0
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 18 февраля 2017, 17:23

      На матчи Атлетико нужно брать с собой валидол!

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 18 февраля 2017, 16:54

      Хотя бы правильно расписали события матча. Какой гол Карраско? Вообще тройная замена почти подряд сыграла у матрасников.

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      Рейтинг: +315

      maksspartak 18 февраля 2017, 16:54

      просто молодцы ))) хет трик за 5 минут это мощно

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      Рейтинг: +237

      CSKA_Michael 18 февраля 2017, 16:52

      Вообще-то 1-4 счет

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      Ответить
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > CSKA_Michael 18 февраля 2017, 16:56

      1-4. Техническая ошибка. Карраско в протоколе онлайна тоже не везде был как автор первого мяча. Исправят.

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