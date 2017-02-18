Примера. Гамейро за пять минут оформил хет-трик и помог «Атлетико» разгромить «Спортинг»

В матче 23-го тура Примеры «Атлетико» в гостях оказался сильнее хихонского «Спортинга» со счетом 3:1. Хет-триком в составе мадридского клуба отметился Кевин Гамейро, который забил три гола в период с 80-й по 85-ю минуту.

Таким образом, «Атлетико» набрал 45 очков, однако остался на четвертом месте в турнирной таблице. «Спортинг» же, имея в активе 16 баллов, продолжает находиться в зоне вылета.

Чемпионат Испании. Примера. 23-й тур

Спортинг – Атлетико – 1:4 (0:0)

Голы: 0:1 – Феррейра-Карраско, 46; 1:1 – Альварес, 49; 1:2 – Гамейро, 80; 1:3 – Гамейро, 81; 1:4 – Гамейро, 85.

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