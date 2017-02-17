«Барселона» подаст апелляцию на дисквалификацию Суареса в Лозанну

«Барселона» намерена оспорить в Спортивном арбитражном суде в Лозанне удаление нападающего Луиса Суареса, которое тот получил в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании против «Атлетико» (1:1).

Ранее апелляционный комитет Федерации футбола Испании отклонил апелляцию каталонского клуба на вторую желтую карточку уругвайского форварда. Таким образом, теперь «Барселона» решила обратиться в CAS.

Напомним, что в финале Кубка Испании сине-гранатовым предстоит сыграть против «Алавеса».