Примера. Два гола Рамоса помогли «Гранаде» разгромить Бетис»

В стартовом матче 23-го тура испанской Примеры аутсайдер турнира «Гранада» на домашней арене разгромила «Бетис», забив трижды уже к перерыву. В составе хозяев дублем отметился колумбийский нападающий Адриан Рамос. Отметим также, что команды заканчивали матч вдесятером.

Несмотря на уверенную победу, «Гранада» продолжает оставаться в зоне вылета, а «Бетис» идет в турнирной таблице на 13-й позиции.

Чемпионат Испании. Примера. 23-й тур

Гранада – Бетис – 4:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Карсела-Гонсалес, 18; 2:0 – Рамос, 28; 3:0 – Перейра, 33; 4:0 – Рамос, 64; 4:1 – Петрос, 75.

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