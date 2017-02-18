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    Примера. Два гола Рамоса помогли «Гранаде» разгромить Бетис»

    В стартовом матче 23-го тура испанской Примеры аутсайдер турнира «Гранада» на домашней арене разгромила «Бетис», забив трижды уже к перерыву. В составе хозяев дублем отметился колумбийский нападающий Адриан Рамос. Отметим также, что команды заканчивали матч вдесятером.

    Несмотря на уверенную победу, «Гранада» продолжает оставаться в зоне вылета, а «Бетис» идет в турнирной таблице на 13-й позиции.

    Чемпионат Испании. Примера. 23-й тур

    Гранада – Бетис – 4:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Карсела-Гонсалес, 18; 2:0 – Рамос, 28; 3:0 – Перейра, 33; 4:0 – Рамос, 64; 4:1 – Петрос, 75.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.02.2017 00:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 18 февраля 2017, 07:09

      Наконец-то в Гранаде праздник.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 18 февраля 2017, 01:46

      красава Адриан

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +722

      Urry 18 февраля 2017, 00:45

      Вот так надо играть

      1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Urry 18 февраля 2017, 02:03

      сегунда аплодирует и ждёт гранаду))))

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