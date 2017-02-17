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  • Калачев, Ашампонг и Ибрагимович попали в команду недели в Лиге Европы

Калачев, Ашампонг и Ибрагимович попали в команду недели в Лиге Европы

17 февраля 2017, 14:07
12

УЕФА назвала символическую сборную первых матчей 1/16 финала Лиги Европы.

Стоит отметить, что в команду недели попал полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев, который отметился голевым пасом в поединке со «Спартой» (4:0).

вратарь: Андре Онана («Аякс»);

защитники: Бенедикт Хеведес («Шальке»), Тимофей Калачев («Ростов»); Нуман Джурукшу («Османлыспор»);

полузащитники: Франк Ашампонг («Андерлехт»), Даниель Миличевич («Гент»), Федерико Бернардески («Фиорентина»); Люка Тусар («Лион»);

нападающие: Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Александр Лаказетт («Лион»), Эдин Джеко («Рома»).

Источник: УЕФА
Лига Европы Краснодар Манчестер Юнайтед Ибрагимович Златан Калачев Тимофей Ашампонг Франк
Комментарии (12)
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justozavr
1487330184
Калач в защите, хороший выбор *dont know*, а вообще, красава, всем бы так играть в 35!
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sir_Alex
1487331285
Acheapong вообще красавец!
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VVM1964
1487333561
БЫЛО БЫ НЕ ПЛОХО ЕЩЕ И АНТИСБОРНУЮ ( ХУДШИХ ) СОСТАВИТЬ - ИНТЕРЕСНО ВЗГЛЯНУТЬ .
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андрей андреев
1487345965
Ну Тимоха даёт))))Молодец
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KARAT777
1487365314
мало игроков Ростова в списке
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Evgenii1
1487411658
А почему не назвали тренера команды? Однозначно должен быть цыган. Самый худший ,самого худшего денежного мешка.
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