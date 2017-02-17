Калачев, Ашампонг и Ибрагимович попали в команду недели в Лиге Европы

УЕФА назвала символическую сборную первых матчей 1/16 финала Лиги Европы.

Стоит отметить, что в команду недели попал полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев, который отметился голевым пасом в поединке со «Спартой» (4:0).

вратарь: Андре Онана («Аякс»);

защитники: Бенедикт Хеведес («Шальке»), Тимофей Калачев («Ростов»); Нуман Джурукшу («Османлыспор»);

полузащитники: Франк Ашампонг («Андерлехт»), Даниель Миличевич («Гент»), Федерико Бернардески («Фиорентина»); Люка Тусар («Лион»);

нападающие: Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Александр Лаказетт («Лион»), Эдин Джеко («Рома»).