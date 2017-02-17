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    Калачев, Ашампонг и Ибрагимович попали в команду недели в Лиге Европы

    УЕФА назвала символическую сборную первых матчей 1/16 финала Лиги Европы.

    Стоит отметить, что в команду недели попал полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев, который отметился голевым пасом в поединке со «Спартой» (4:0).

    вратарь: Андре Онана («Аякс»);

    защитники: Бенедикт Хеведес («Шальке»), Тимофей Калачев («Ростов»); Нуман Джурукшу («Османлыспор»);

    полузащитники: Франк Ашампонг («Андерлехт»), Даниель Миличевич («Гент»), Федерико Бернардески («Фиорентина»); Люка Тусар («Лион»);

    нападающие: Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Александр Лаказетт («Лион»), Эдин Джеко («Рома»).

    Источник: УЕФА

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    17.02.2017 14:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +453

      Evgenii1 18 февраля 2017, 12:54

      А почему не назвали тренера команды? Однозначно должен быть цыган. Самый худший ,самого худшего денежного мешка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 18 февраля 2017, 00:01

      мало игроков Ростова в списке

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 февраля 2017, 18:39

      Ну Тимоха даёт))))Молодец

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 17 февраля 2017, 14:34

      Acheapong вообще красавец!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +751

      justozavr 17 февраля 2017, 14:16

      Калач в защите, хороший выбор *dont know*, а вообще, красава, всем бы так играть в 35!

      9
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