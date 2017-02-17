Мутко: «Если бы не лимит, у нас бы сейчас русских игроков вообще не было. Он здорово помогает»

Президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что у сборной России высокий потенциал. Также Мутко заявил, что лимит на легионеров в РФПЛ помогает в развитии российским игрокам.

«Я сам очень много думаю на эту тему. Думаю, одна из причин – не очень велика мотивация у игроков, приезжающих в сборную. Думаю, потенциал у этой команды значительно выше. Я не говорю, что на Евро-2016 они должны были что-то выигрывать, но я абсолютно уверен, что потенциал у этой команды значительно выше.

Лимит – это только один из элементов изменения ситуации в российском футболе. Но я хочу, чтобы все знали: до ЧМ-2018 я его не изменю, меня никто не переубедит. Я знаю простую арифметику: если бы не лимит, у нас бы сейчас русских игроков вообще не было. Вспомните 2005-й, когда я стал президентом РФС: я пришел на матч «Динамо» – у них на поле было 11 легионеров. У «Зенита», который стремится выиграть чуть ли не Лигу чемпионов, колоссальные возможности. Я ушел из «Зенита» в 2003-м – ни одного ленинградского парня там нет. У «Рубина» огромные ресурсы…Так что лимит здорово помогает. Сегодня мы вынуждены иметь пять игроков и дать им возможность играть. И, будьте добры, играйте», – приводит слова Мутко РБК.