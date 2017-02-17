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  • Мутко: «Если бы не лимит, у нас бы сейчас русских игроков вообще не было. Он здорово помогает»

Мутко: «Если бы не лимит, у нас бы сейчас русских игроков вообще не было. Он здорово помогает»

17 февраля 2017, 12:12
61

Президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что у сборной России высокий потенциал. Также Мутко заявил, что лимит на легионеров в РФПЛ помогает в развитии российским игрокам.

«Я сам очень много думаю на эту тему. Думаю, одна из причин – не очень велика мотивация у игроков, приезжающих в сборную. Думаю, потенциал у этой команды значительно выше. Я не говорю, что на Евро-2016 они должны были что-то выигрывать, но я абсолютно уверен, что потенциал у этой команды значительно выше.

Лимит – это только один из элементов изменения ситуации в российском футболе. Но я хочу, чтобы все знали: до ЧМ-2018 я его не изменю, меня никто не переубедит. Я знаю простую арифметику: если бы не лимит, у нас бы сейчас русских игроков вообще не было. Вспомните 2005-й, когда я стал президентом РФС: я пришел на матч «Динамо» – у них на поле было 11 легионеров. У «Зенита», который стремится выиграть чуть ли не Лигу чемпионов, колоссальные возможности. Я ушел из «Зенита» в 2003-м – ни одного ленинградского парня там нет. У «Рубина» огромные ресурсы…Так что лимит здорово помогает. Сегодня мы вынуждены иметь пять игроков и дать им возможность играть. И, будьте добры, играйте», – приводит слова Мутко РБК.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Мутко Виталий
Комментарии (61)
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Kulima
1487324340
Если бы не муДко, у нас бы был футбол
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momwig_
1487324736
Лимит здорово помогает, ага... игрокам с правильным паспортом получать деньги не за работу, а за паспорт.
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neveldomha
1487324801
Он помогает таким как Кокорин убивать наш футбол.
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Виталич
1487324981
да правильно он говорит..молодец..еще надо ужесточить...3 хватит ..а может и 2..своих надо растить..
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FanatSerj
1487325871
"Сегодня мы вынуждены иметь пять игроков и дать им возможность играть. И, будьте добры" ...... получайте деньги в кассе, отмывайте бабло на бешеных контрактах, закармливайте прихлебателей агентов. В футбол то они когда играть начнут то? Вон Зенит эталон лимитчиков, собрали со всех клубов бездарей и имеющихся уже закормили. Вчера отгребли, и хрен бы с ним отгребли от соперника, который не по зубам, отгребли из за того, что половине команде влома на поле напрягаться.
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19Cepera87
1487326404
Мудко, ты пидар конченый, убиваешь российский футбол. только в здоровой конкуренции могут вырастить нормальные футболисты.
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Garrincha58
1487326717
пока такие мутковские будут руководить футболом и спортом мы постоянно будем в ж-опе
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МЯСО87
1487329065
Вот Мудило... уже даже бабушкам на лавке у подьезда понятно что лимит это зло! Только конкуренция поможет росту игрока!
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mazahir
1487329210
Ребят,очнитесь! Посмотрите вокруг себя... у всех айфоны,самсунги и т.д.,телеки фул эйч ди,на дорогах одни иномарки...,а теперь представьте себе,что было лет 20-30 назад,когда даже имея хоть какие-то деньги не мог ничего купить... Представьте себе, что ВВП издаст указ-отказаться от всего того,что нас окружает и к чему мы привыкли и без чего уже жизнь не жизнь...и пользоваться только отечественным... И как мы будем!? Сколько вдруг будет стоит Жигули( как бы его не называли)!? Вот, так и с нашими футболлёрами... вдруг они стали единственными отечественными Жигулями по баснословной цене... Вы видели вчера мальчика из Ганы,которого Андерлехт привез и чемпионата Тайланда? У него начальная скорость как у хорошего Порше...а наши,как Жигули...
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Копытин
1487349134
Почитал комменты и не могу понять тех, кто пишет "...если на поле не будет ни одного россиянина будет не интересно смотреть футбол..." ПИПЛ ОЧНИТЕСЬ как раз сейчас не интересно смотреть футбол. Я хочу смотреть как игроки играют, а не отбывают номер на поле. Отмена лимита приведет к тому, что если это говно как кокорин и ему подобные хочет играть и получать денюжку хорошую, то он жопу на британский флаг порвет, но добьется места в основе и посадит на лавку Мумбу-Юмбу.
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