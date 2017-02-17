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    Мутко: «Если бы не лимит, у нас бы сейчас русских игроков вообще не было. Он здорово помогает»

    Президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что у сборной России высокий потенциал. Также Мутко заявил, что лимит на легионеров в РФПЛ помогает в развитии российским игрокам.

    «Я сам очень много думаю на эту тему. Думаю, одна из причин – не очень велика мотивация у игроков, приезжающих в сборную. Думаю, потенциал у этой команды значительно выше. Я не говорю, что на Евро-2016 они должны были что-то выигрывать, но я абсолютно уверен, что потенциал у этой команды значительно выше.

    Лимит – это только один из элементов изменения ситуации в российском футболе. Но я хочу, чтобы все знали: до ЧМ-2018 я его не изменю, меня никто не переубедит. Я знаю простую арифметику: если бы не лимит, у нас бы сейчас русских игроков вообще не было. Вспомните 2005-й, когда я стал президентом РФС: я пришел на матч «Динамо» – у них на поле было 11 легионеров. У «Зенита», который стремится выиграть чуть ли не Лигу чемпионов, колоссальные возможности. Я ушел из «Зенита» в 2003-м – ни одного ленинградского парня там нет. У «Рубина» огромные ресурсы…Так что лимит здорово помогает. Сегодня мы вынуждены иметь пять игроков и дать им возможность играть. И, будьте добры, играйте», – приводит слова Мутко РБК.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.02.2017 12:12
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    Комментарии58
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      Рейтинг: +235

      Копытин 17 февраля 2017, 19:32

      Почитал комменты и не могу понять тех, кто пишет "...если на поле не будет ни одного россиянина будет не интересно смотреть футбол..." ПИПЛ ОЧНИТЕСЬ как раз сейчас не интересно смотреть футбол. Я хочу смотреть как игроки играют, а не отбывают номер на поле. Отмена лимита приведет к тому, что если это говно как кокорин и ему подобные хочет играть и получать денюжку хорошую, то он жопу на британский флаг порвет, но добьется места в основе и посадит на лавку Мумбу-Юмбу.

      4
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      Рейтинг: +18

      Dima_list 17 февраля 2017, 18:51

      Лимит? паспортники кокорин и шатов(от него не ожидал) вчера провалил матч

      0
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      Рейтинг: +16

      Spbq 17 февраля 2017, 18:08

      "Но я хочу, чтобы все знали: до ЧМ-2018 я его не изменю, меня никто не переубедит." - после таких слов, кто то еще уверен в том что мы живем именно в демократическом обществе?

      1
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      Рейтинг: +459

      sour12 17 февраля 2017, 17:36

      Помогает конечно,откаты получать.в итоге пи...дары как кокорин могут х.й положить на футбол и просто присутствуют на поле и на х.й всех болельщиков посылать.

      1
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      Рейтинг: +4934

      polt 17 февраля 2017, 17:09

      Обычная хрень от Мутка...

      3
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      Рейтинг: +816

      diktatop 17 февраля 2017, 16:33

      от лимита тока растут запросы у игроков с паспортом РФ, а то что говорят про развитие футбола это такая туфта области многие остаются без ПФК вообще... а еще про развитие футбола что бы в маленьком городке Вологде заявиться командой в турнир будь любезен внеси от 40тыщ и еще проплати аренду зала/поля и форму... Даем спорт в народ!!!

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 17 февраля 2017, 15:17

      Даешь лимит на таких ка Мутко!

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      Рейтинг: +33

      alexarh 17 февраля 2017, 15:06

      вопрос-нахрена нам вообще нужны наши колеки которым платят космическое бабло и в итоге игры никакой???пусть лучше их не будет и рфпл может поприятнее смотреть хоть будет!дибилизм в нашей стране не искоренить!самое ужасное что все эти дебилы сидят у нас при власти и несут примитивные речи типа направленые на благо страны

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 17 февраля 2017, 14:37

      Может и таких мудаков,как мутко,тоже не было бы в спорте.

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 17 февраля 2017, 14:11

      И такие люди у власти!

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