Бериццо: «В ответном матче с «Шахтером» сумеем добиться нужного результата»

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо рассчитывает взять реванш в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Шахтером». Напомним, что первый матч испанцы на своем поле проиграли гостям со счетом 0:1.

– Мне понравились действия моих футболистов. Конечно, результат не самый лучший, но у нас было много хороших моментов. Возможно, где-то не хватило последнего паса или точного завершающего удара, но в целом мы сыграли неплохо. Здорово проявили себя Яго Аспас и Густаво Кабрал. Также я доволен тем, как команда отнеслась к этому поединку. Нам не хватило лишь забитого мяча.

– «Сельта» потерпела третье поражение кряду. Собирается ли она выигрывать?

– У нас есть силы, чтобы побеждать. Учитывая наш матч с «Атлетико» и этот, я с оптимизмом смотрю в будущее. Надеюсь, в ответном поединке мы сумеем добиться нужного результата.

– Действительно ли можно рассчитывать на успех в ответной встрече в Харькове?

– У «Шахтера» очень хорошая команда, которая привыкла к победам. Иногда «горняки» меняют манеру игры, как, например, сегодня. Но мы тоже сильны и рассчитываем на лучший результат в ответном поединке.