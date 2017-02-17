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    Бериццо: «В ответном матче с «Шахтером» сумеем добиться нужного результата»

    Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо рассчитывает взять реванш в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Шахтером». Напомним, что первый матч испанцы на своем поле проиграли гостям со счетом 0:1.

    – Мне понравились действия моих футболистов. Конечно, результат не самый лучший, но у нас было много хороших моментов. Возможно, где-то не хватило последнего паса или точного завершающего удара, но в целом мы сыграли неплохо. Здорово проявили себя Яго Аспас и Густаво Кабрал. Также я доволен тем, как команда отнеслась к этому поединку. Нам не хватило лишь забитого мяча.

    – «Сельта» потерпела третье поражение кряду. Собирается ли она выигрывать?

    – У нас есть силы, чтобы побеждать. Учитывая наш матч с «Атлетико» и этот, я с оптимизмом смотрю в будущее. Надеюсь, в ответном поединке мы сумеем добиться нужного результата.

    – Действительно ли можно рассчитывать на успех в ответной встрече в Харькове?

    – У «Шахтера» очень хорошая команда, которая привыкла к победам. Иногда «горняки» меняют манеру игры, как, например, сегодня. Но мы тоже сильны и рассчитываем на лучший результат в ответном поединке.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    17.02.2017 10:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 19 февраля 2017, 08:25

      Нервы конечно потреплят((

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    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 17 февраля 2017, 10:29

      Сомневаюсь в победе гостей в Харькове...

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