Нобоа призвал сосредоточиться на ответном матче со «Спартой»

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа после победного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Спарты», который закончился со счетом 4:0, заявил, что к ответной встрече его команде стоит подойти максимально сосредоточенными.

«Все довольны результатом, но это только первый матч. В ответной встрече нужно быть максимально сосредоточенными. Это не конец борьбы, все впереди.

На тренировочных сборах у нас всегда много работы – готовимся тщательно и основательно. Сегодня одержали победу не только за счет хорошей физической формы, но и благодаря некоторым тактическим тонкостям. Мы грамотно использовали свободное пространство и хорошо разбирали соперников – в общем, делали все, что и просил главный тренер. Отсюда такой результат.

Считаю, что сыграл неплохо, но физически еще не готов на сто процентов. Все-таки официальных матчей не было целых два месяца», – сказал Нобоа.

Ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы «Спарта» – «Ростов» состоится в Праге 23 февраля в 23:05 по московскому времени.