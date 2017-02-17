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    Нобоа призвал сосредоточиться на ответном матче со «Спартой»

    Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа после победного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Спарты», который закончился со счетом 4:0, заявил, что к ответной встрече его команде стоит подойти максимально сосредоточенными.

    «Все довольны результатом, но это только первый матч. В ответной встрече нужно быть максимально сосредоточенными. Это не конец борьбы, все впереди.

    На тренировочных сборах у нас всегда много работы – готовимся тщательно и основательно. Сегодня одержали победу не только за счет хорошей физической формы, но и благодаря некоторым тактическим тонкостям. Мы грамотно использовали свободное пространство и хорошо разбирали соперников – в общем, делали все, что и просил главный тренер. Отсюда такой результат.

    Считаю, что сыграл неплохо, но физически еще не готов на сто процентов. Все-таки официальных матчей не было целых два месяца», – сказал Нобоа.

    Ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы «Спарта» – «Ростов» состоится в Праге 23 февраля в 23:05 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    17.02.2017 09:05
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