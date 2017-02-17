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Джикия: «Уверен в своих силах. Никакого мандража»

17 февраля 2017, 08:04
3

Защитник «Спартака» Георгий Джикия признался, что уверен в своих силах в новом клубе. Напомним, в столичной команде он оказался в конце декабря прошлого года. В нынешнем розыгрыше РФПЛ 23-летний игрок принял участие в 16-ти встречах, записав в свой актив один гол и одну результативную передачу.

– Вообще каждый день здесь узнаю что-то новое… Уверен в своих силах. Никакого мандража, одно желание – поскорее бы дебютировать в официальном матче. Я такой человек – раз уж выбрал в 7 лет футбол и ничего больше не умею, надо по максимуму брать от футбола. Не допускаю мысли, что я «слабый» или чего-то не могу… Хотя снилось тут – выхожу на «Открытие Арену», с кем-то играем, атмосферу чувствую. Так жду этого момента!

– Вам все происходящее не кажется сном? Пару лет назад никому нужны не были. А сейчас «Спартак» с кем-то за вас конкурирует, миллионы в прессе мелькают…

– Вот правильно вы сказали – действительно никому нужен не был. Когда с Дзержинском вылетел во вторую лигу, даже предположить не мог, что через полтора года окажусь в «Спартаке».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (3)
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agrmark
1487312905
Молодец! Успеха в Спартаке!
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oyabun
1487314283
Вчера неплохо отыграл. Молодец! Надеюсь достойно сможет выходить на поле вместо Боккетти, а то Сальваторе что то очень часто по мелочам стал травмироваться
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subbotaspartak
1487323275
Во-во. не забывай, что есть вторая лига, Работай, а то вернёшься мигом.
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