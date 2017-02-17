Джикия: «Уверен в своих силах. Никакого мандража»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия признался, что уверен в своих силах в новом клубе. Напомним, в столичной команде он оказался в конце декабря прошлого года. В нынешнем розыгрыше РФПЛ 23-летний игрок принял участие в 16-ти встречах, записав в свой актив один гол и одну результативную передачу.

– Вообще каждый день здесь узнаю что-то новое… Уверен в своих силах. Никакого мандража, одно желание – поскорее бы дебютировать в официальном матче. Я такой человек – раз уж выбрал в 7 лет футбол и ничего больше не умею, надо по максимуму брать от футбола. Не допускаю мысли, что я «слабый» или чего-то не могу… Хотя снилось тут – выхожу на «Открытие Арену», с кем-то играем, атмосферу чувствую. Так жду этого момента!

– Вам все происходящее не кажется сном? Пару лет назад никому нужны не были. А сейчас «Спартак» с кем-то за вас конкурирует, миллионы в прессе мелькают…

– Вот правильно вы сказали – действительно никому нужен не был. Когда с Дзержинском вылетел во вторую лигу, даже предположить не мог, что через полтора года окажусь в «Спартаке».