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    Джикия: «Уверен в своих силах. Никакого мандража»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия признался, что уверен в своих силах в новом клубе. Напомним, в столичной команде он оказался в конце декабря прошлого года. В нынешнем розыгрыше РФПЛ 23-летний игрок принял участие в 16-ти встречах, записав в свой актив один гол и одну результативную передачу.

    – Вообще каждый день здесь узнаю что-то новое… Уверен в своих силах. Никакого мандража, одно желание – поскорее бы дебютировать в официальном матче. Я такой человек – раз уж выбрал в 7 лет футбол и ничего больше не умею, надо по максимуму брать от футбола. Не допускаю мысли, что я «слабый» или чего-то не могу… Хотя снилось тут – выхожу на «Открытие Арену», с кем-то играем, атмосферу чувствую. Так жду этого момента!

    – Вам все происходящее не кажется сном? Пару лет назад никому нужны не были. А сейчас «Спартак» с кем-то за вас конкурирует, миллионы в прессе мелькают…

    – Вот правильно вы сказали – действительно никому нужен не был. Когда с Дзержинском вылетел во вторую лигу, даже предположить не мог, что через полтора года окажусь в «Спартаке».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.02.2017 08:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 17 февраля 2017, 12:21

      Во-во. не забывай, что есть вторая лига,
      Работай, а то вернёшься мигом.

      -1
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 17 февраля 2017, 09:51

      Вчера неплохо отыграл. Молодец! Надеюсь достойно сможет выходить на поле вместо Боккетти, а то Сальваторе что то очень часто по мелочам стал травмироваться

      0
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      Рейтинг: +173

      agrmark 17 февраля 2017, 09:28

      Молодец! Успеха в Спартаке!

      0
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