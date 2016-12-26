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    «Спартак» объявил о переходе Джикии

    Защитник «Амкара» Георгий Джикия подписал контракт со «Спартаком», детали которого пока не разглашаются. Соглашение вступит в силу с завтрашнего дня. В нынешнем розыгрыше РФПЛ 23-летний игрок принял участие в 16-ти встречах, записав в свой актив один гол и одну результативную передачу.

    «Очень рад, что «Спартак» принял решение подписать со мной контракт. Готов оправдать доверие и двигаться только вперед. Рассчитываю прежде всего закрепиться в основном составе и сделаю все, чтобы помочь команде добиться поставленных перед ней целей», – прокомментировал свой переход Джикия.

    Источник: ФК «Спартак»

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    26.12.2016 18:41
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +76

      _peretrukhin8 28 декабря 2016, 08:24

      Добро Пожаловать, Жорик!) Удачи тебе в нашем любимом клубе)

      0
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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 27 декабря 2016, 09:43

      Игрок не плохой, но потребуется от него усердия и трудолюбия,что-бы закрепиться в основе! Если все получится будем рады!

      0
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      Рейтинг: -1

      za футбол 26 декабря 2016, 23:32

      Очень приятно что Селихов и Джикия потенциальные сборники!! и вдвойне приятно что Зениту не достались!! пускай со своим пенсионером-любюителем бразильцев халков да жульенов покупают!!! а в тройне приятно будет когда заиграют !! и наконец то случится то-чего мы ждем долгие годы!!!!!!!

      -1
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      Рейтинг: -1

      za футбол > KLIM777 26 декабря 2016, 23:42

      я как бы согласен!! но все таки надеюсь что Селехову дадут шанс в этом сезоне!! Ребров отличный вратарь - сколько раз выручал в этом сезоне!!!! но всетаки 32 года !!! и это к сожалению не Буффон!

      0
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      Рейтинг: +193

      Борис23 26 декабря 2016, 23:19

      Давай джигит, дерзай!

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 декабря 2016, 22:17

      Отлично ребятки! Что радует так это ещё и то, что за адекватные деньги провернули 2 хороших трансфера. А если ещё приплюсовать сюда Зобнина, которого тоже взяли в районе 3 лямов, то вообще селекция пока очень радует. Жду Эменике в аренду с правом выкупа летом. А на оставшиеся деньги на трансферы по заверениям Федуна, 19 лямов в итоге, нужно купить топового таланта - Тилеманса или Луана, не зажопить! Может 19 лямов и не хватит на них, но всегда можно продать Таски, Юраса армяна (он ещё принадлежит нам если что) и добавить эти деньги. Давайте ребятки, не подкачайте ждём трансферной бомбы!

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 26 декабря 2016, 22:08

      Ну удачи, коли так…

      2
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 26 декабря 2016, 21:34

      Добро пожаловать

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      Рейтинг: +1009

      Krics 26 декабря 2016, 21:31

      Добро пожаловать !

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      Рейтинг: +64

      kimig 26 декабря 2016, 21:10

      хороший игрок,он это доказал,АМКАР потихоньку сдуется

      4
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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 26 декабря 2016, 21:04

      Надеюсь Кутепов и Джикия станут хорошей и сильной связкой на долгие годы

      4
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      Рейтинг: +319

      Beim > Daxa 09 27 декабря 2016, 00:20

      Оэто врятли они с кутепов не потянут, оба молодые еще мало опыта, им рядом нужен опытный цз что бы от него играть

      -1
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