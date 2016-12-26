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«Спартак» объявил о переходе Джикии

26 декабря 2016, 18:41
37

Защитник «Амкара» Георгий Джикия подписал контракт со «Спартаком», детали которого пока не разглашаются. Соглашение вступит в силу с завтрашнего дня. В нынешнем розыгрыше РФПЛ 23-летний игрок принял участие в 16-ти встречах, записав в свой актив один гол и одну результативную передачу.

«Очень рад, что «Спартак» принял решение подписать со мной контракт. Готов оправдать доверие и двигаться только вперед. Рассчитываю прежде всего закрепиться в основном составе и сделаю все, чтобы помочь команде добиться поставленных перед ней целей», – прокомментировал свой переход Джикия.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Амкар-Пермь Джикия Георгий
Комментарии (37)
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ttter
1482767039
Добро пожаловать!!!
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Фан666
1482767174
Джикию с удачным трансфером
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батог
1482767416
Наконец-то!!!!
Ответить
Диктор
1482767502
Хорошее приобретение.
Ответить
loboda2012
1482767918
Тупое "Мясо"!
Ответить
Тraumtanzеr
1482768253
Всем хейтерам, которые то и дело сосут у Cпартака предлагаю активизироваться.
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Дэс
1482770650
Просто великолепно! Пока селекция работает прекрасно!
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dudarik
1482771065
Прекрасно!!!ждем напа....
Ответить
Пастырь
1482771533
Приятно удивляет селекционная служба Спартака, удачи Георгию. Если адаптируется в команде, то дорога в сборную будет открыта.
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za футбол
1482784329
Очень приятно что Селихов и Джикия потенциальные сборники!! и вдвойне приятно что Зениту не достались!! пускай со своим пенсионером-любюителем бразильцев халков да жульенов покупают!!! а в тройне приятно будет когда заиграют !! и наконец то случится то-чего мы ждем долгие годы!!!!!!!
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