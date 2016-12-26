«Спартак» объявил о переходе Джикии

Защитник «Амкара» Георгий Джикия подписал контракт со «Спартаком», детали которого пока не разглашаются. Соглашение вступит в силу с завтрашнего дня. В нынешнем розыгрыше РФПЛ 23-летний игрок принял участие в 16-ти встречах, записав в свой актив один гол и одну результативную передачу.

«Очень рад, что «Спартак» принял решение подписать со мной контракт. Готов оправдать доверие и двигаться только вперед. Рассчитываю прежде всего закрепиться в основном составе и сделаю все, чтобы помочь команде добиться поставленных перед ней целей», – прокомментировал свой переход Джикия.