Флоренци снова выбыл из-за разрыва крестообразных связок колена

Полузащитник «Ромы» Алессандро Флоренци в очередной раз получил серьезную травму. Футболист лишь недавно восстановился от полученного в октябре разрыва крестообразных связок колена, вернулся в лазарет с рецидивом.

24-летний игрок травмировался на тренировке 14 февраля. После этого он прошел углубленное медобследование, которое выявило у него разрыв связок левого колена, требующий операции. На восстановление игроку потребуется от шести до восьми месяцев.

В текущем сезоне он сыграл в девяти матчах Серии А в составе «Ромы», в которых записал на свой счет четыре результативные передачи.