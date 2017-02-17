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    Флоренци снова выбыл из-за разрыва крестообразных связок колена

    Полузащитник «Ромы» Алессандро Флоренци в очередной раз получил серьезную травму. Футболист лишь недавно восстановился от полученного в октябре разрыва крестообразных связок колена, вернулся в лазарет с рецидивом.

    24-летний игрок травмировался на тренировке 14 февраля. После этого он прошел углубленное медобследование, которое выявило у него разрыв связок левого колена, требующий операции. На восстановление игроку потребуется от шести до восьми месяцев.

    В текущем сезоне он сыграл в девяти матчах Серии А в составе «Ромы», в которых записал на свой счет четыре результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    17.02.2017 06:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +663

      88serega88 18 февраля 2017, 23:29

      зам Тотти...жаль!! здоровья!!!

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 17 февраля 2017, 12:01

      Здоровья! Футболист-универсал! Таких мало в современном футболе.

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