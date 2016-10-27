«Рома» на длительный срок потеряла Флоренци

«Рома» опубликовала медицинский отчет о состоянии полузащитника Алессандро Флоренци. У футболиста диагностирован разрыв крестообразной связки в левом колене, что обуславливает потерю игрока на длительный срок. В ближайшее время хавбеку проведут операцию.

Напомним, что итальянец получил травму в матче 10-го тура Серии А против «Сассуоло».

В текущем сезоне Флоренци провел в чемпионате Италии девять матчей, в которых отдал четыре результативные передачи.