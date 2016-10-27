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    «Рома» на длительный срок потеряла Флоренци

    «Рома» опубликовала медицинский отчет о состоянии полузащитника Алессандро Флоренци. У футболиста диагностирован разрыв крестообразной связки в левом колене, что обуславливает потерю игрока на длительный срок. В ближайшее время хавбеку проведут операцию.

    Напомним, что итальянец получил травму в матче 10-го тура Серии А против «Сассуоло».

    В текущем сезоне Флоренци провел в чемпионате Италии девять матчей, в которых отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Calciomercato

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    27.10.2016 10:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 27 октября 2016, 11:27

      Потеря для Ромы значительная, основной игрок центра поля.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +34

      Moglover 27 октября 2016, 10:17

      здоровья Алессандро, хороший футболист, очень жаль

      1
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