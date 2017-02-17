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    Поль Погба: «Не каждый день встречаешься с братом на одном поле, поэтому мне очень понравилось»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал события в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Сент-Этьена» (3:0), в котором он сыграл против своего брата Флорентина.

    «Матч получился хорошим. Мы хотели победить. Мы стремились забить, потому что знали, что так будет легче в ответном матче. Теперь мы должно завершить начатое во Франции.

    Это было невероятно. Не могу поверить, что увидел его. Он начал смеяться и сказал, что мы должны наслаждаться моментом. Не каждый день встречаешься с братом на одном поле, поэтому мне очень понравилось», — сказал француз.

    Ответный матч состоится 22-го февраля в Сент-Этьене.

    Источник: Mirror.co.uk

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    17.02.2017 03:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 17 февраля 2017, 09:19

      Значит так надо им, если только на поле, вон Кристинка к своему бойфренду и в Марокко летает

      0
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 17 февраля 2017, 07:41

      У себя во дворе этим можно наслаждаться хоть каждый день.
      Ну а вам конечно в этом труднее...

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