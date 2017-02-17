Поль Погба: «Не каждый день встречаешься с братом на одном поле, поэтому мне очень понравилось»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал события в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Сент-Этьена» (3:0), в котором он сыграл против своего брата Флорентина.

«Матч получился хорошим. Мы хотели победить. Мы стремились забить, потому что знали, что так будет легче в ответном матче. Теперь мы должно завершить начатое во Франции.

Это было невероятно. Не могу поверить, что увидел его. Он начал смеяться и сказал, что мы должны наслаждаться моментом. Не каждый день встречаешься с братом на одном поле, поэтому мне очень понравилось», — сказал француз.

Ответный матч состоится 22-го февраля в Сент-Этьене.