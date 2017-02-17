Губернатор Ростовской области: «Ростов» продолжает удивлять всю страну»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поделился мнением о матче плей-офф Лиги Европы между «Ростовом» и «Спартой». Напомним, встреча закончилась крупной победой российской команды со счетом 4:0.

«Ростов» – сильная команда. Это главная причина сегодняшней победы. Посмотрите, как слаженно играли футболисты, плюс болельщики нас постоянно поддерживали. «Ростов» продолжает удивлять всю страну. Неполный стадион? Возможно, цена билетов высокая. Другая причина – холодная погода. Вск возможно», – сказал Голубев.

Ответная встреча состоится 23 февраля в Чехии.