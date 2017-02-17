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    Губернатор Ростовской области: «Ростов» продолжает удивлять всю страну»

    Губернатор Ростовской области Василий Голубев поделился мнением о матче плей-офф Лиги Европы между «Ростовом» и «Спартой». Напомним, встреча закончилась крупной победой российской команды со счетом 4:0.

    «Ростов» – сильная команда. Это главная причина сегодняшней победы. Посмотрите, как слаженно играли футболисты, плюс болельщики нас постоянно поддерживали. «Ростов» продолжает удивлять всю страну. Неполный стадион? Возможно, цена билетов высокая. Другая причина – холодная погода. Вск возможно», – сказал Голубев.

    Ответная встреча состоится 23 февраля в Чехии.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.02.2017 00:18
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +6618

      maior-60 17 февраля 2017, 12:19

      Порадовали! Так и дальше продолжать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3422

      FRZZ 17 февраля 2017, 10:40

      Курбан Бердыев все-таки великий тренер.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      Kurp 17 февраля 2017, 08:40

      Цену на билеты делайте разумную , вы живете в России, не забывайте какой сейчас доход у народа.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 17 февраля 2017, 07:42

      молодцы. так держать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      pavelSKA85 17 февраля 2017, 07:38

      Красавцы!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 17 февраля 2017, 07:27

      Да

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 17 февраля 2017, 07:05

      Ростов - просто красавцы!!! С заслуженной победой!!! От души!!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 17 февраля 2017, 05:26

      Конечно, какого вообще хрена в мороз дорогущие билеты??? Вы так никогда не добьетесь посещаемости.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 17 февраля 2017, 05:02

      Ростов молодец!! вперед к финалу!!! даешь Финал Ростов Краснодар, что бы вся Европа была в шоке!!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +345

      zadira56 17 февраля 2017, 04:54

      Красавчики парни!

      2
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