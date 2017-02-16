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    Маскерано: «Месси незаменим, он уникальный футболист»

    Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано поделился мнеием о лидере каталонцев Лионеле Месси. По словам футболиста, уход аргентинца может обернуться для сине-гранатовых катастрофой.

    «Месси незаменим, он уникальный футболист. Он абсолютно лучший в истории клуба и в футболе в целом. Конечно, в «Барселоне» есть и другие очень сильные игроки, которые обязательно впишут свои имена в историю клуба, но думать, что, если ты уйдешь из команды, у нее сразу начнутся проблемы – это, на мой взгляд, большая ошибка. «Барселона» – это нечто большее, чем любой отдельно взятый игрок. Точнее, любой игрок, за исключением Лео. Таковы реалии», – сказал игрок.

    Напомним, контракт Месси с «Барселоной» истекает летом 2018 года.

    Источник: ФК «Барселона»

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    16.02.2017 21:10
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