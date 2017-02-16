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    Агент Кверквелии опроверг слухи о возможном переходе игрока в «Терек»

    Агент Реваз Челебадзе, представляющий интересы защитника «Рубина» Соломона Кверквелии, прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в «Терек». Также Челебадзе рассказал о текущем положении игрока в казанском клубе.

    «Видел эту информацию, однако не могу ее подтвердить, так как на эту тему вообще ни с кем не общался. С «Тереком» не контактировали, с самим Соломоном также это не обсуждали. Недавно общались с Кверквелией, он говорит, что у него в «Рубине» уже все нормально, что его наигрывают под основной состав и в целом он доволен отношением клуба к нему. Остальное зависит от самого парня. Я так понял, что, скорее всего, он будет играть в «Рубине». Если нет, то они не оставят нам иного выбора, кроме того, как покинуть клуб.

    Конечно, непонятно, что происходило в прошлом году! Парню нервы попортили, не ставили играть. Хотя мое мнение таково, что на данный момент он является одним из лучших центральных защитников в России. Если «Рубин» будет продолжать в таком духе, то сделает плохо и себе, и испортит будущее Кверквелии», – сказал агент.

    25-летний Кверквелия выступает за «Рубин» с 2011 года. На его счету 87 матчей и три гола.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.02.2017 19:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 17 февраля 2017, 03:04

      не плохо было бы подписать его в Терек!

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