Агент Кверквелии опроверг слухи о возможном переходе игрока в «Терек»

Агент Реваз Челебадзе, представляющий интересы защитника «Рубина» Соломона Кверквелии, прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в «Терек». Также Челебадзе рассказал о текущем положении игрока в казанском клубе.

«Видел эту информацию, однако не могу ее подтвердить, так как на эту тему вообще ни с кем не общался. С «Тереком» не контактировали, с самим Соломоном также это не обсуждали. Недавно общались с Кверквелией, он говорит, что у него в «Рубине» уже все нормально, что его наигрывают под основной состав и в целом он доволен отношением клуба к нему. Остальное зависит от самого парня. Я так понял, что, скорее всего, он будет играть в «Рубине». Если нет, то они не оставят нам иного выбора, кроме того, как покинуть клуб.

Конечно, непонятно, что происходило в прошлом году! Парню нервы попортили, не ставили играть. Хотя мое мнение таково, что на данный момент он является одним из лучших центральных защитников в России. Если «Рубин» будет продолжать в таком духе, то сделает плохо и себе, и испортит будущее Кверквелии», – сказал агент.

25-летний Кверквелия выступает за «Рубин» с 2011 года. На его счету 87 матчей и три гола.