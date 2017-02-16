«Терек» арендовал защитника «Ромы» и сборной Словакии

Защитник «Ромы» и сборной Словакии Норберт Гьембер продолжит карьеру в рядах «Терека». Переход в грозненский клуб состоялся на правах аренды, срок которой рассчитан до конца текущего чемпионата.

В этом сезоне 24-летний футболист провел 10 матчей в чемпионате Италии за «Пескару», результативными действиями не отметился. Игрок принадлежит «Роме» и выступал за «Пескару» в статусе арендованного. Ранее в итальянском чемпионате он защищал цвета «Катании».

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