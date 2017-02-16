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    «Терек» арендовал защитника «Ромы» и сборной Словакии

    Защитник «Ромы» и сборной Словакии Норберт Гьембер продолжит карьеру в рядах «Терека». Переход в грозненский клуб состоялся на правах аренды, срок которой рассчитан до конца текущего чемпионата.

    В этом сезоне 24-летний футболист провел 10 матчей в чемпионате Италии за «Пескару», результативными действиями не отметился. Игрок принадлежит «Роме» и выступал за «Пескару» в статусе арендованного. Ранее в итальянском чемпионате он защищал цвета «Катании».

    Таблица зимних трансферов РФПЛ

    Источник: Twitter

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    16.02.2017 18:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +64

      LaMagica 17 февраля 2017, 01:10

      игрок дно, было бы славно, если бы его выкупили, поиметь денежку

      0
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    • ...
      Рейтинг: +315

      maksspartak 16 февраля 2017, 19:44

      что то берут игроков все наши клубы не результативных )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 16 февраля 2017, 19:12

      усилиться надо..евро ждет..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +275

      BrezAndr 16 февраля 2017, 19:03

      Терек видемо готовится попасть в еврокубки!)

      2
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