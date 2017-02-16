Риера расстроен, что не сможет подписать контракт с «Томью» из-за запрета РФС

Бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Испании Альберто Риера выразил сожаление, что «Томь», с которой он проходил зимние сборы, не сможет регистрировать новичков.

Ранее сообщалось, что РФС запретил «Томи» регистрировать новых футблистов из-за долгов по зарплате. Позднее стало известно, что в клуб поступит небольшое количество средств, однако их не хватит, чтобы рассчитаться со всеми игроками.

«У меня плохие новости. «Томь» не сможет подписать ни одного игрока. РФС закрыл для клуба трансферное окно. Следующий шаг – скоро», – написал Риера в социальных сетях.