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    Риера расстроен, что не сможет подписать контракт с «Томью» из-за запрета РФС

    Бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Испании Альберто Риера выразил сожаление, что «Томь», с которой он проходил зимние сборы, не сможет регистрировать новичков.

    Ранее сообщалось, что РФС запретил «Томи» регистрировать новых футблистов из-за долгов по зарплате. Позднее стало известно, что в клуб поступит небольшое количество средств, однако их не хватит, чтобы рассчитаться со всеми игроками.

    «У меня плохие новости. «Томь» не сможет подписать ни одного игрока. РФС закрыл для клуба трансферное окно. Следующий шаг – скоро», – написал Риера в социальных сетях.

    Источник: Twitter

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    16.02.2017 16:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 16 февраля 2017, 17:08

      Кто бы мог подумать,что бывший игрок Ливерпуля и сборной Испании так будет сожалеть о своем несостоявшемся переходе в Томь)))))

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      Рейтинг: +284

      Kano > ALeX-161-rus 16 февраля 2017, 20:56

      У него вроде девушка русская, и он до этого просился тоже в какой-то клуб. Когда играл в Ливерпуле в одном интервью он это утверждал.

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