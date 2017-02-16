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    Видаль: «Челси»? У меня нет причин покидать «Баварию»

    Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль заявил, что он не собирается покидать мюнхенский клуб, пишет Sport Bild.

    Ранее сообщалось, что в услугах Видаля, трансферная стоимость которого превышает 50 миллионов фунтов, предметно заинтересован лондонский «Челси».

    «Челси»? Это слухи и ничего более. Да, мы знакомы с Конте по совместной работе в «Ювентусе», но у меня нет никаких причин менять клуб. Я и моя семья довольны жизнью в Мюнхене», – заявил чилийский футболист.

    В этом сезоне Видаль провел за «Баварию» 17 матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.02.2017 16:44
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