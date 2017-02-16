Нападающий «Томи» Кудряшов стал игроком «Крыльев Советов»

Нападающий «Томи» Павел Кудряшов продолжит карьеру в «Крыльях Советов». Срок договора с 20-летним игроком рассчитан на 2,5 года.

«Надеемся, что наш тренерский штаб вырастит из этого молодого и перспективного футболиста, каким является Павел, настоящего мастера и профессионала», – сказал гендиректор «Крыльев Советов» Виталий Шашков.

В этом сезоне Кудряшов провел 7 матчей в чемпионате России, голами и результативными передачами не отметился.

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