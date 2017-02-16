Малафеев поддержал назначение Дзюбы капитаном «Зенита»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев считает, что Артем Дзюба – не самый плохой вариант для капитанства в рядах сине-бело-голубых.

«Понятно, что Дзюба пришел из «Спартака» – извечного соперника «Зенита» как на поле, так и за его пределами. Но тренер видит и оценивает все по-другому. Если Дзюбе доверили функции капитана, значит, Луческу разглядел в нем лидерские качества. При этом не будем забывать, что Артем является игроком основного состава и одним из ведущих игроков клуба. Есть ли ему альтернатива среди русских? Это точно не самый плохой вариант. А что будет дальше – посмотрим», – подытожил Малафеев.

Ранее Луческу подчеркнул, что по возвращении Мигеля Данни после травмы капитанскую повязку будет носить именно он.