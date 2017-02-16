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Малафеев поддержал назначение Дзюбы капитаном «Зенита»

16 февраля 2017, 12:46
13

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев считает, что Артем Дзюба – не самый плохой вариант для капитанства в рядах сине-бело-голубых.

«Понятно, что Дзюба пришел из «Спартака» – извечного соперника «Зенита» как на поле, так и за его пределами. Но тренер видит и оценивает все по-другому. Если Дзюбе доверили функции капитана, значит, Луческу разглядел в нем лидерские качества. При этом не будем забывать, что Артем является игроком основного состава и одним из ведущих игроков клуба. Есть ли ему альтернатива среди русских? Это точно не самый плохой вариант. А что будет дальше – посмотрим», – подытожил Малафеев.

Ранее Луческу подчеркнул, что по возвращении Мигеля Данни после травмы капитанскую повязку будет носить именно он.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Малафеев Вячеслав Дзюба Артем
Комментарии (13)
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and4ever86
1487238490
Интересно, каково это будет Зениту соснуть у Спартака, да еще и с игрочишкой в качестве капитана?
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nik55
1487238705
Данни что---списали ?
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Каратель помойников
1487238757
теперь дзюбинья просто обязан сказать что малафеев вратарь всех времён и народов
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vladimir-7
1487239439
Спартак не только Зениту извечный противник, но и для ЦСКА, и наверное для всех клубов РФПЛ. В окончательной части чемпионата России 2016-2017г., ФК Спартак ошкурят все команды премьер-лиги.
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Клим Чугункин.
1487240782
Малафья двумя рогами голосовал за Артёмку.
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serppion
1487243085
Смотрел ПСЖ-Барселона. Частенько вспоминал Артёмку. По-моему, он глуп безнадежно. Допускаю, что в голове игрочишки всё, что угодно, кроме мозгов. Искренне соболезную зенитовцам.
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paracetamol
1487248717
Все равно Зениту надо забивного напа покупать.
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--Сергей--
1487252649
Дзюба: Если Халк -Халк, то я - Тор. Луческу: Нет, ты - Капитан Америка.
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