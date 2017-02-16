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    Малафеев поддержал назначение Дзюбы капитаном «Зенита»

    Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев считает, что Артем Дзюба – не самый плохой вариант для капитанства в рядах сине-бело-голубых.

    «Понятно, что Дзюба пришел из «Спартака» – извечного соперника «Зенита» как на поле, так и за его пределами. Но тренер видит и оценивает все по-другому. Если Дзюбе доверили функции капитана, значит, Луческу разглядел в нем лидерские качества. При этом не будем забывать, что Артем является игроком основного состава и одним из ведущих игроков клуба. Есть ли ему альтернатива среди русских? Это точно не самый плохой вариант. А что будет дальше – посмотрим», – подытожил Малафеев.

    Ранее Луческу подчеркнул, что по возвращении Мигеля Данни после травмы капитанскую повязку будет носить именно он.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.02.2017 12:46
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 16 февраля 2017, 16:44

      Дзюба: Если Халк -Халк, то я - Тор.
      Луческу: Нет, ты - Капитан Америка.

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 16 февраля 2017, 15:38

      Все равно Зениту надо забивного напа покупать.

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 16 февраля 2017, 14:04

      Смотрел ПСЖ-Барселона. Частенько вспоминал Артёмку. По-моему, он глуп безнадежно. Допускаю, что в голове игрочишки всё, что угодно, кроме мозгов. Искренне соболезную зенитовцам.

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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 16 февраля 2017, 13:26

      Малафья двумя рогами голосовал за Артёмку.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 февраля 2017, 13:03

      Спартак не только Зениту извечный противник, но и для ЦСКА, и наверное для всех
      клубов РФПЛ. В окончательной части чемпионата России 2016-2017г., ФК Спартак
      ошкурят все команды премьер-лиги.

      1
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      Рейтинг: +5177

      Каратель 16 февраля 2017, 12:52

      теперь дзюбинья просто обязан сказать что малафеев вратарь всех времён и народов

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      Рейтинг: +625

      and4ever86 > Каратель 16 февраля 2017, 14:00

      Теперь дзюбинья просто обизян...

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      Рейтинг: +8018

      nik55 16 февраля 2017, 12:51

      Данни что---списали ?

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      Рейтинг: +625

      and4ever86 16 февраля 2017, 12:48

      Интересно, каково это будет Зениту соснуть у Спартака, да еще и с игрочишкой в качестве капитана?

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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 > and4ever86 16 февраля 2017, 12:59

      Как бы вы сегодня от красно-белых не соснули....

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > and4ever86 16 февраля 2017, 13:10

      Во-первых, ФК Зенит уделает ФК Спартак по самый помидорчики.
      Во-вторых, даже если капитаном команды будет не Данни, а Дзюба,
      то всё равно ФК Зенит выиграет этот поединок.

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      Рейтинг: +625

      and4ever86 > zenitforever2015 16 февраля 2017, 13:54

      2 - 0 в пользу Ростова. У вас запись показывать будут, вчера уже скатали.

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      Рейтинг: +625

      and4ever86 > vladimir-7 16 февраля 2017, 13:55

      ФК Зенит пора переименовать в ФК Посос. А имя стадиону дать Посос - арена. Ну или Позор арена.

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