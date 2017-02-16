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    Деменко: «Мы можем увидеть «Краснодар» и «Зенит» в финале Лиги Европы»

    Бывший игрок «Краснодара», «Ростова» и «Зенита» Максим Деменко не исключает, что в финале Лиги Европы могут сыграть два российских клуба.

    «Больше всего надежд связано с «Зенитом». Сине-бело-голубые имеют в своем распоряжении сильных исполнителей и демонстрируют качественную игру. Поэтому шансы питерцев предпочтительнее. Не списываю со счетов и «Краснодар», который отличают завидные бойцовские качества. Не удивлюсь, если именно эта пара и разыграет трофей. Тогда бы мы утерли нос всем европейским топ-чемпионатам», – резюмировал Деменко.

    Финал Лиги Европы сезона-2016/2017 состоится 24 мая 2017 года на стадионе «Френдс Арена» в Сольне, что близ Стокгольма (Швеция).

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.02.2017 12:34
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +115

      slawianka 17 февраля 2017, 09:21

      Пальцем в небо)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 16 февраля 2017, 23:52

      Зенит снова в болоте... Какой на хрен финал?!.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 16 февраля 2017, 19:35

      Хорошо бы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 16 февраля 2017, 17:53

      Ну и раскатал губищи...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 16 февраля 2017, 17:27

      Писать и говорить можно что угодно, но от этого играть наши лучше не будут!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 16 февраля 2017, 16:41

      Нет, финала Краснодар Зенит не будет. Ростов уже в финале.

      0
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 16 февраля 2017, 16:23

      Да всем российским командам Удачи в Лиге Европы !

      1
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 16 февраля 2017, 15:22

      А чё Ростов в унитаз спустил? Может он до финала и дойдет!

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 февраля 2017, 14:25

      чтобы такое заявлять надо хоть какие то мозги иметь или у автора их нет вообще,нашим супер гупер командам хоть бы в 1/4 финала выйти и то будет грандиозным успехом

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Garrincha58 16 февраля 2017, 14:59

      Мозги-ничто, лизоблюдство-вот что ценится сегодня.

      -1
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      Рейтинг: +29

      GorovoyKirill 16 февраля 2017, 14:15

      Было бы здорово

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