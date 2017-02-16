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  • Деменко: «Мы можем увидеть «Краснодар» и «Зенит» в финале Лиги Европы»

Деменко: «Мы можем увидеть «Краснодар» и «Зенит» в финале Лиги Европы»

16 февраля 2017, 12:34
25

Бывший игрок «Краснодара», «Ростова» и «Зенита» Максим Деменко не исключает, что в финале Лиги Европы могут сыграть два российских клуба.

«Больше всего надежд связано с «Зенитом». Сине-бело-голубые имеют в своем распоряжении сильных исполнителей и демонстрируют качественную игру. Поэтому шансы питерцев предпочтительнее. Не списываю со счетов и «Краснодар», который отличают завидные бойцовские качества. Не удивлюсь, если именно эта пара и разыграет трофей. Тогда бы мы утерли нос всем европейским топ-чемпионатам», – резюмировал Деменко.

Финал Лиги Европы сезона-2016/2017 состоится 24 мая 2017 года на стадионе «Френдс Арена» в Сольне, что близ Стокгольма (Швеция).

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Зенит Краснодар Деменко Максим
Комментарии (25)
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Клим Чугункин.
1487240220
сине-бело-ГОЛУБЫМ,это будет не под силу!
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Наварх
1487241148
Время покажет. На данность - мы не знаем готовность ни одной из наших команд. Поэтому, медали вешать рано. Посмотрим как сыграют первые два матча для начала. Российский финал это мечта, но всё может быть, всем побед.
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seawave
1487241382
И увидим!))))
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zico2205
1487241838
Не Зенит и не Краснодар в финале....А Ростов !!! Посмотрите коэффициенты букмекеров на победы: Зенита-2,9 Краснодара-2,6 и на Ростов-1,9...А эти ребята знают толк...Вдобавок Ростов показал себя настоящим кубковым бойцом, еще в квалификации ЛЧ, да и потом в соперничестве с ПСВ.. Ну и гений Бердыева никто не отменял....Так что, г.Деменко- вы недооценили Ростов...
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Garrincha58
1487244349
чтобы такое заявлять надо хоть какие то мозги иметь или у автора их нет вообще,нашим супер гупер командам хоть бы в 1/4 финала выйти и то будет грандиозным успехом
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paracetamol
1487247777
А чё Ростов в унитаз спустил? Может он до финала и дойдет!
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Voltiz
1487251411
Да всем российским командам Удачи в Лиге Европы !
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--Сергей--
1487252490
Нет, финала Краснодар Зенит не будет. Ростов уже в финале.
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Сильвербой
1487255267
Писать и говорить можно что угодно, но от этого играть наши лучше не будут!
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polt
1487256799
Ну и раскатал губищи...
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