Деменко: «Мы можем увидеть «Краснодар» и «Зенит» в финале Лиги Европы»

Бывший игрок «Краснодара», «Ростова» и «Зенита» Максим Деменко не исключает, что в финале Лиги Европы могут сыграть два российских клуба.

«Больше всего надежд связано с «Зенитом». Сине-бело-голубые имеют в своем распоряжении сильных исполнителей и демонстрируют качественную игру. Поэтому шансы питерцев предпочтительнее. Не списываю со счетов и «Краснодар», который отличают завидные бойцовские качества. Не удивлюсь, если именно эта пара и разыграет трофей. Тогда бы мы утерли нос всем европейским топ-чемпионатам», – резюмировал Деменко.

Финал Лиги Европы сезона-2016/2017 состоится 24 мая 2017 года на стадионе «Френдс Арена» в Сольне, что близ Стокгольма (Швеция).