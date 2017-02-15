Азмун: «Ливерпуль»? Перейдя туда, могу сломать себе карьеру»

Нападающий «Ростова» Сердар Азмун заявил, что пока не торопится переходить в европейский клуб, потому что счастлив в донском клубе. Ранее сообщалось, что 22-летний иранец может продолжить карьеру в «Ливерпуле».

«У меня есть хорошие предложения от других клубов. «Ливерпуль»? Если я перейду туда и не смогу пробиться в основной состав, то просто сломаю себе карьеру. Пока я счастлив в «Ростове», – цитирует Азмуна Persian Football.

По данным Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 7 миллионов евро. В нынешнем сезоне Азмун провел за «Ростов» 14 матчей, в которых забил два гола.