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  • Азмун: «Ливерпуль»? Перейдя туда, могу сломать себе карьеру»

Азмун: «Ливерпуль»? Перейдя туда, могу сломать себе карьеру»

15 февраля 2017, 23:23
22

Нападающий «Ростова» Сердар Азмун заявил, что пока не торопится переходить в европейский клуб, потому что счастлив в донском клубе. Ранее сообщалось, что 22-летний иранец может продолжить карьеру в «Ливерпуле».

«У меня есть хорошие предложения от других клубов. «Ливерпуль»? Если я перейду туда и не смогу пробиться в основной состав, то просто сломаю себе карьеру. Пока я счастлив в «Ростове», – цитирует Азмуна Persian Football.

По данным Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 7 миллионов евро. В нынешнем сезоне Азмун провел за «Ростов» 14 матчей, в которых забил два гола.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Ростов Ливерпуль Азмун Сердар
Комментарии (22)
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Небесная
1487191095
Правильно, Азмун. Уйти всегда успеешь.
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ЖОРРО
1487191799
Правильно мыслишь,ещё бы...Курбан Бикеевич рядом)
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Таганский
1487193513
Мудрые слова молодого парня.. Все правильно, Азмунчик!! Ты нужен Ростову!!
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mialkov
1487195335
В Ростове ты нужен, а вот там - можно сесть на скамейку, успеешь еще поиграть за пределами РФ!
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RedGreenHooligan
1487195646
Красавец! Сразу видно Бердыев мозги вправляет... побольше бы таких игроков, которые будут слушать не агентов, которым нужны только деньги...
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арейская
1487203904
Всё верно рассудил, от добра добра не ищут, успеешь ещё
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MU-fanatic
1487206069
что за бред)))просто ты еще слаб раз не веришь в себя!)а в РФПЛ ты успеха не добьешься,максимум средний уровень футбола и игры здесь можно наблюдать!!!
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MU-fanatic
1487206233
просто не надо бояться громких вызовов!!!а РФПЛ только и может,что выкидывать деньги на ветер в виде высоких зарплат игрокам топ клубов и не только!)
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ijgiz
1487230569
Молодой - а рассуждает мудро
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Dammit
1487232044
Хорошо, что ему в отличии от многих молодых игроков хватает ума оценить объективно свои перспективы и наиболее удачное место для прогресса.
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