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    Азмун: «Ливерпуль»? Перейдя туда, могу сломать себе карьеру»

    Нападающий «Ростова» Сердар Азмун заявил, что пока не торопится переходить в европейский клуб, потому что счастлив в донском клубе. Ранее сообщалось, что 22-летний иранец может продолжить карьеру в «Ливерпуле».

    «У меня есть хорошие предложения от других клубов. «Ливерпуль»? Если я перейду туда и не смогу пробиться в основной состав, то просто сломаю себе карьеру. Пока я счастлив в «Ростове», – цитирует Азмуна Persian Football.

    По данным Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 7 миллионов евро. В нынешнем сезоне Азмун провел за «Ростов» 14 матчей, в которых забил два гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.02.2017 23:23
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +110

      karamaltyk 17 февраля 2017, 06:09

      Заголовок чуть не убил)
      Я уж думал Азмуна понесло от храброй воды)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 16 февраля 2017, 15:35

      Оставайся, Сердар. Будешь по 15 за сезон забивать, тогда и перейдешь.

      0
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      Рейтинг: +10

      NAKENA 16 февраля 2017, 14:17

      Правильно! не уверен не переходи ! Ливерпуль тебе не Ростов!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 16 февраля 2017, 13:56

      на трансфермаркете стоит он не 7 а 11.05

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +519

      Dammit 16 февраля 2017, 11:00

      Хорошо, что ему в отличии от многих молодых игроков хватает ума оценить объективно свои перспективы и наиболее удачное место для прогресса.

      5
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      Рейтинг: +91

      ijgiz 16 февраля 2017, 10:36

      Молодой - а рассуждает мудро

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 16 февраля 2017, 09:46

      Лавку полировать) В Ливерпуле на его позиции много отличных исполнителей

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +208

      Kurp 16 февраля 2017, 09:03

      Мысли трезвого человека, еще успеешь в Европу.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +56

      B-E-S 16 февраля 2017, 08:59

      Азмун по данным трансфермаркта стоит 13 лямов, перед написанием статьи хоть заглядывать нужно туда.

      2
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      Рейтинг: +5177

      Каратель 16 февраля 2017, 08:17

      вот новосельцев перейдя в зину не обломался сломать себе карьеру,главное при бабле,полирует лавку и счастлив

      3
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 > Каратель 16 февраля 2017, 08:36

      Ванюшка мог бы у Бухарова узнать, что переход в зенит влияет на карьеру и кошелек разнонаправленно. Зенит - карьера руинер!

      3
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