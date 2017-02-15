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    Моуринью: «Мать Погба хочет ничью. Но на следующей неделе один из ее сыновей будет грустить»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мыслями о противостоянии братьев Погба в предстоящем матче плей-офф Лиги Европы с «Сент-Этьеном». Напомним, за англичан выступает Поль Погба, за французов – Флорентин Погба.

    «Противостояние двух братьев? Я считаю, что только мать Погба находится в непростой ситуации. Она не сможет сделать выбор. Поль говорил мне, что его мама хочет ничью, но на следующей неделе один сын будет счастлив, а другой будет грустить. Проблемой это является для мамы. Они будут наслаждаться игрой друг против друга. Поль в предвкушении, Флорентин – тоже. Думаю, это хорошо», – сказал специалист.

    Встреча состоится 16 февраля и начнется в 23:05 по московскому времени.

    Источник: Skysports

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    15.02.2017 21:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 15 февраля 2017, 22:09

      Опять брат на брата....))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +816

      diktatop 15 февраля 2017, 21:30

      прям мудрец

      0
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    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 15 февраля 2017, 21:26

      Победа МЮ без вопросов!

      0
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