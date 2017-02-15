Моуринью: «Мать Погба хочет ничью. Но на следующей неделе один из ее сыновей будет грустить»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мыслями о противостоянии братьев Погба в предстоящем матче плей-офф Лиги Европы с «Сент-Этьеном». Напомним, за англичан выступает Поль Погба, за французов – Флорентин Погба.

«Противостояние двух братьев? Я считаю, что только мать Погба находится в непростой ситуации. Она не сможет сделать выбор. Поль говорил мне, что его мама хочет ничью, но на следующей неделе один сын будет счастлив, а другой будет грустить. Проблемой это является для мамы. Они будут наслаждаться игрой друг против друга. Поль в предвкушении, Флорентин – тоже. Думаю, это хорошо», – сказал специалист.

Встреча состоится 16 февраля и начнется в 23:05 по московскому времени.