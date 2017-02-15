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    Караваев: «Ростов» – отличная команда. Очевидно, будет тяжелая игра»

    Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев в преддверии матча 1/16 Лиги Европы против «Ростова» поделился ожиданиями от игры. По словам российского футболиста, для него этот матч будет особенным. Напомним, ранее сообщалось, что игрок может перейти в «Зенит».

    – Как ощущения от посещения России? Этот матч для вас особенный?

    – Конечно, особенный матч, тем более что он имеет большое значение – впрочем, как и все другие игры «Спарты» – в чемпионате Чехии или в еврокубках. Надо выходить и побеждать.

    – В день игры ожидается до 13 градусов мороза. Вам это поможет как русскому?

    – Думаю, что все сумеют к этому адаптироваться. Неважно, какая погода, надо выходить и играть.

    – Вы планируете вернуться в чемпионат России?

    – Пока ничего не могу сказать, сосредоточен на игре за «Спарту», и на ближайшей игре.

    – Какие воспоминания остались о «Ростове» времен ваших выступлений за ЦСКА?

    – Мой дебют в основном составе ЦСКА был как раз в Ростове. Вышел, отыграл 15 минут тут, 0:0 сыграли.

    – У «Спарты» были проблемы с получением информации о «Ростове»? Что вам тренер рассказал?

    – Не могу вдаваться в подробности, но мы имеем достаточную информацию и постараемся выиграть.

    – Ваш конкурент по позиции правого защитника не прилетел. Будет ли на вас дополнительная ответственность?

    – Не в том дело. Всегда есть ответственность, всегда надо показывать свою лучшую игру.

    – Каковы вообще ожидания от матча?

    – Очевидно, будет тяжелая игра. Соперник будет активен, но мы постараемся показать, на что способны. Думаю, будет интересный футбол.

    – Какое, на ваш взгляд, имя у «Ростова» в России, по сравнению с известными в Европе клубами вроде «Зенита» и ЦСКА?

    – Сейчас они на том же уровне. Достойно сыграли в Лиге чемпионов, обыграли «Баварию», вышли в весеннюю стадию Лиги Европы. Словом, отличная команда.

    Напомним, встреча состоится в Ростове-на-Дону 16 февраля. Начало игры в 21:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.02.2017 19:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 15 февраля 2017, 21:16

      Да не холодно сейчас,градуса 4

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