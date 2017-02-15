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  • Калачев: «Чем дальше пройдем в Лиге Европы, тем сильнее обрадуем наших фанатов»

Калачев: «Чем дальше пройдем в Лиге Европы, тем сильнее обрадуем наших фанатов»

15 февраля 2017, 18:51
16

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев рассказал об ожиданиях перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против пражской «Спарты».

«Мы готовились к этим играм. Подходим в хорошем состоянии. Будет сложно, все-таки это еврокубки. Для нашей команды все матчи важны, тем более нас ждут матчи на выбывание. Чем дальше пройдем, тем сильнее обрадуем наших фанатов. Думаю, что завтра должен будет соответствующий настрой», — сказал 35-летний хавбек.

«Ростов» примет «Спарту» завтра в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи.

Источник: ФК «Ростов»
Лига Европы Ростов Спарта Калачев Тимофей
Комментарии (16)
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Андрей 26 rus
1487174488
Все бы так играли в 25 как ты в 35 !Респект Ростову и удачи
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subbotaspartak
1487175083
Фанаты само собой. Ростов, все нормальные болелы с тобой.
Ответить
procx
1487175283
Так держать!!
Ответить
BoltCX
1487175298
Болеем за наших
Ответить
FanatSerj
1487175829
Футболисты нас радуют, а вот билетный отдел, уже не знает что отчебучить, чтобы болельщик уж точно не пришел на стадион.
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mialkov
1487178286
Ростов, мы верим в ВАС!!!
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vladimir-7
1487181434
Ростов, чем дальше пройдёт, то обрадует не только своих фанатов, но и всех болельщиков России. Удачи Вам, ребята.
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Gullit 76
1487183562
Команду сохранили - должны проходить дальше.
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Pirboy
1487215443
Удачи, Новый Уренгой с Вами!!!!
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АЛЕКС 58
1487231982
Удачи нашим клубам! Не разочаруйте нас,мы всю зиму ждали этого!!!
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