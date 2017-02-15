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    Калачев: «Чем дальше пройдем в Лиге Европы, тем сильнее обрадуем наших фанатов»

    Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев рассказал об ожиданиях перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против пражской «Спарты».

    «Мы готовились к этим играм. Подходим в хорошем состоянии. Будет сложно, все-таки это еврокубки. Для нашей команды все матчи важны, тем более нас ждут матчи на выбывание. Чем дальше пройдем, тем сильнее обрадуем наших фанатов. Думаю, что завтра должен будет соответствующий настрой», — сказал 35-летний хавбек.

    «Ростов» примет «Спарту» завтра в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи.

    Источник: ФК «Ростов»

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    15.02.2017 18:51
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 16 февраля 2017, 14:25

      Тимофей! 2017 год наступил!!! Пора начинать радовать болельщиков Ростова, мы на это надеемся.

      0
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 16 февраля 2017, 10:59

      Удачи нашим клубам! Не разочаруйте нас,мы всю зиму ждали этого!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +116

      Pirboy 16 февраля 2017, 06:24

      Удачи, Новый Уренгой с Вами!!!!

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 15 февраля 2017, 21:32

      Команду сохранили - должны проходить дальше.

      2
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      Рейтинг: +191

      Rostov 61 15 февраля 2017, 21:05

      И за это вам спасибо

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 февраля 2017, 20:57

      Ростов, чем дальше пройдёт, то обрадует не только своих фанатов, но и всех болельщиков России. Удачи Вам, ребята.

      2
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 15 февраля 2017, 20:24

      2-0 дома и 1-1 на выезде. И хочется в 1/8 Зенит.

      1
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus > ALeX-161-rus 15 февраля 2017, 20:36

      Там не будет наших судеек бедных. И там команды будут в равных условиях. Не то что в нашем "странном" чемпионате.
      Где арбитры бывшие становятся начальниками клубов и т.п.

      1
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus > gosproektikabinet 15 февраля 2017, 23:50

      У меня жена хорошая. Так что у меня то все норм.

      0
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > ROSTOV SUPER 16 февраля 2017, 20:51

      УРА!Краснодар победил,теперь Ваша очередь,соседи!Удачи вам!

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      Рейтинг: +5904

      mialkov 15 февраля 2017, 20:04

      Ростов, мы верим в ВАС!!!

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 15 февраля 2017, 19:23

      Футболисты нас радуют, а вот билетный отдел, уже не знает что отчебучить, чтобы болельщик уж точно не пришел на стадион.

      3
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 15 февраля 2017, 19:14

      Болеем за наших

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