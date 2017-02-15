Калачев: «Чем дальше пройдем в Лиге Европы, тем сильнее обрадуем наших фанатов»

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев рассказал об ожиданиях перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против пражской «Спарты».

«Мы готовились к этим играм. Подходим в хорошем состоянии. Будет сложно, все-таки это еврокубки. Для нашей команды все матчи важны, тем более нас ждут матчи на выбывание. Чем дальше пройдем, тем сильнее обрадуем наших фанатов. Думаю, что завтра должен будет соответствующий настрой», — сказал 35-летний хавбек.

«Ростов» примет «Спарту» завтра в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи.