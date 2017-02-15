Хави: «Гвардиола подумает о трансфере Уилшера, если будет возможность»

Экс-капитан «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал об интересе главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы к полузащитнику Джеку Уилшеру. 25-летний футболист «Арсенала» арендован «Борнмутом».

«Гвардиола всегда относился к Уилшеру с большим уважением. Джек впечатлил очень многих игроков «Барселоны», когда мы играли против «Арсенала» в 2011-м году. Позже мы много говорили о нем, потому что такую игру сложно забыть. Он относится к типу игроков, которые нравятся Пепу. Его единственная проблема — травмы. Думаю, если бы не здоровье, он был бы одним из лучших полузащитников мира.

На данный момент кажется, что он в хорошей форме. Уверен, что Гвардиола подумает о его трансфере летом, если будет такая возможность», — сказал чемпион мира и Европы в составе сборной Испании.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Уилшер принял участие в 20-ти матчах и не отметился забитыми мячами.