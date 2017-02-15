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    Хави: «Гвардиола подумает о трансфере Уилшера, если будет возможность»

    Экс-капитан «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал об интересе главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы к полузащитнику Джеку Уилшеру. 25-летний футболист «Арсенала» арендован «Борнмутом».

    «Гвардиола всегда относился к Уилшеру с большим уважением. Джек впечатлил очень многих игроков «Барселоны», когда мы играли против «Арсенала» в 2011-м году. Позже мы много говорили о нем, потому что такую игру сложно забыть. Он относится к типу игроков, которые нравятся Пепу. Его единственная проблема — травмы. Думаю, если бы не здоровье, он был бы одним из лучших полузащитников мира.

    На данный момент кажется, что он в хорошей форме. Уверен, что Гвардиола подумает о его трансфере летом, если будет такая возможность», — сказал чемпион мира и Европы в составе сборной Испании.

    В текущем сезоне английской Премьер-лиги Уилшер принял участие в 20-ти матчах и не отметился забитыми мячами.

    Источник: Goal.com

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    15.02.2017 17:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 15 февраля 2017, 22:55

      жаль парня!начинал на хорошем уровне,но...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +353

      Rebrova 15 февраля 2017, 19:17

      Уилшера надо из Англии в другой чемп, а то так и будут травмы продолжаться.

      0
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 15 февраля 2017, 18:04

      усилится Гвардиола хочет

      0
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