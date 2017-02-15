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    Джеррард: «Суарес — феноменальный футболист»

    Экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард рассказал об игровых качествах нападающего «Барселоны» Луиса Суареса, выступавшего за «красных» с 2011-го по 2014-й год.

    «Сейчас в Премьер-лиге очень много хороших команд, и Суарес определенно усилил бы «Ливерпуль». Присутствием на поле он гарантирует вам голы и голевые передачи. Луис постоянно создает проблемы защитникам и освобождает зоны для партнеров. Он способен стягивать на себя всю четверку защитников. Играть с ним было просто мечтой, он — феноменальный футболист. Причем в «Барселоне» он вышел на еще более высокий уровень», — считает англичанин.

    Уругваец забил 31 гол в сезоне-2013/14 чемпионата Англии, по итогам которого был признан его лучшим игроком.

    Источник: BT Sport

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    15.02.2017 14:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8

      500/\500 16 февраля 2017, 21:51

      но у него есть такая привычка.....кусает как пёс

      0
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    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 15 февраля 2017, 18:01

      Один из лучших если не лучший страйкер мира

      -1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 15 февраля 2017, 15:16

      Удовольствие, Стивен, это когда тебе медаль АПЛ на шею вешают

      -2
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