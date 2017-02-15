Джеррард: «Суарес — феноменальный футболист»

Экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард рассказал об игровых качествах нападающего «Барселоны» Луиса Суареса, выступавшего за «красных» с 2011-го по 2014-й год.

«Сейчас в Премьер-лиге очень много хороших команд, и Суарес определенно усилил бы «Ливерпуль». Присутствием на поле он гарантирует вам голы и голевые передачи. Луис постоянно создает проблемы защитникам и освобождает зоны для партнеров. Он способен стягивать на себя всю четверку защитников. Играть с ним было просто мечтой, он — феноменальный футболист. Причем в «Барселоне» он вышел на еще более высокий уровень», — считает англичанин.

Уругваец забил 31 гол в сезоне-2013/14 чемпионата Англии, по итогам которого был признан его лучшим игроком.