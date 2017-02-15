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    Капелло: «Наполи» должен сыграть с верой в свои силы»

    Экс-главный тренер «Реала» и сборной России Фабио Капелло дал несколько советов «Наполи» накануне матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского клуба.

    «Обеим командам придется сложно в этой встрече. Я видел матч «Реала» против «Осасуны», и игра меня не впечатлила. Кроме того, Зидан внес некоторые изменения в оборону, так как «Наполи» очень силен на контратаках.

    «Наполи»? Они должны сыграть с верой в свои силы, демонстрируя командную скорость и волю к победе. Если же «Наполи» не будет действовать таким образом, то будет сложно добиться победы над «Реалом», – сказал Капелло.

    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Наполи» состоится в среду, 15 февраля, в 22:45 по московскому времени. Ответная встреча состоится 7 марта.

    Источник: Marca

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    15.02.2017 08:43
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