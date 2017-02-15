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    Ди Мария: «Выиграть со счетом 4:0 у «Барселоны» в мой день рождения – это фантастика»

    Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария назвал фантастикой разгромную победу над «Барселоной» со счетом 4:0 в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Отметим, что аргентинец в свой день рождения сделал дубль.

    «Лучшего вечера и представить было невозможно. Выиграть со счетом 4:0 у «Барселоны» в мой день рождения – это фантастика. Матч получился идеальным. Чтобы победить, нужно было действовать именно так, как сегодня. Но в ответной игре соперник может тоже забить нам четыре гола», – сказал Ди Мария.

    В нынешнем сезоне Ди Мария провел за «ПСЖ» в Лиге чемпионов шесть матчей, в которых записал на свой счет четыре гола и одну результативную передачу.

    «Китай – не мой случай». Как Ди Мария выбрал футбол и порвал «Барселону»

    Источник: L' Equipe

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    15.02.2017 02:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 15 февраля 2017, 21:05

      Анхель и весь ПСЖ герои!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      T 72 15 февраля 2017, 08:05

      Мои поздравления!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +132

      murakami777 15 февраля 2017, 06:11

      достойно и красиво победили - за прошлые встречи расчитались от души

      0
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      Рейтинг: +231

      yanedo 15 февраля 2017, 05:39

      молдцы такой самоотдачи (просто бешенный пресинг все 90 минут) я давно не видел великолепный матч . п.с смотри спартак какого тренира просрали барсу 4-0

      0
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      Рейтинг: +175

      Freux 15 февраля 2017, 05:23

      С Днем Рождения!!! ))

      0
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 15 февраля 2017, 04:39

      Был великолепен!

      -1
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