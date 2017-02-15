Ди Мария: «Выиграть со счетом 4:0 у «Барселоны» в мой день рождения – это фантастика»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария назвал фантастикой разгромную победу над «Барселоной» со счетом 4:0 в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Отметим, что аргентинец в свой день рождения сделал дубль.

«Лучшего вечера и представить было невозможно. Выиграть со счетом 4:0 у «Барселоны» в мой день рождения – это фантастика. Матч получился идеальным. Чтобы победить, нужно было действовать именно так, как сегодня. Но в ответной игре соперник может тоже забить нам четыре гола», – сказал Ди Мария.

В нынешнем сезоне Ди Мария провел за «ПСЖ» в Лиге чемпионов шесть матчей, в которых записал на свой счет четыре гола и одну результативную передачу.

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