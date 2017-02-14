Бывший нападающий «Вест Хэма» поздравил всех с Днем святого Валентина в костюме Супермена

Бывший нападающий «Вест Хэма» Карлтон Коул оригинально поздравил всех влюбленных с Днем святого Валентина. В частности, 33-летний англичанин сделал это, нарядившись в костюм Супермена и взяв в руки букет белых роз.

«Поздравляю всех с Днем святого Валентина. Я надеюсь, что вы проведете этот супердень с любимыми», – написал Коул на своей странице в Twitter.

Напомним, Коул выступал за «Вест Хэм» с 2006 по 2015 год. В сезоне-2005/06 нападающий в составе «Челси» стал чемпионом Англии.