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    Бывший нападающий «Вест Хэма» поздравил всех с Днем святого Валентина в костюме Супермена

    Бывший нападающий «Вест Хэма» Карлтон Коул оригинально поздравил всех влюбленных с Днем святого Валентина. В частности, 33-летний англичанин сделал это, нарядившись в костюм Супермена и взяв в руки букет белых роз.

    «Поздравляю всех с Днем святого Валентина. Я надеюсь, что вы проведете этот супердень с любимыми», – написал Коул на своей странице в Twitter.

    Напомним, Коул выступал за «Вест Хэм» с 2006 по 2015 год. В сезоне-2005/06 нападающий в составе «Челси» стал чемпионом Англии.

    Источник: Twitter

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    14.02.2017 20:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 15 февраля 2017, 22:51

      причем тут только супермен)))да и костюм ему абсолютно не идет!)подстригся бы еще для приличия!)

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