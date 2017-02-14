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    Аподи вернется из «Кубани» в «Шапекоэнсе»

    Защитник «Кубани» Аподи покинет краснодарцев ради возвращения в свою бывшую команду «Шапекоэнсе», цвета которой он защищал в 2015 году.

    30-летний игрок мог перебраться на родину еще в декабре, но тогда бразильский клуб получил отказ от желто-синих. Сообщается, что в настоящее время футболист достиг договоренности о взаимном расторжении контракта с «Кубанью» и сейчас обсуждает последние детали личного договора с руководством «Шапекоэнсе». Официальное объявление может состояться в среду, 15 февраля.

    Аподи перешел в краснодарский клуб в начале 2016 года, заключив соглашение на 2,5 года. В 15-ти матчах за «Кубань» он записал на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.

    Источник: Globo

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    14.02.2017 19:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +588

      Sergil 14 февраля 2017, 19:56

      Но какую банку он тогда Спартаку положил. До сих пор помню

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