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  • Мутко сообщил, что Россия практически готова к Кубку конфедераций

Мутко сообщил, что Россия практически готова к Кубку конфедераций

14 февраля 2017, 16:47
11

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что практически все заявленные на Кубок конфедераций-2017 стадионы готовы к эксплуатации. По словам спортивного функционера, осталось урегулировать ряд незначительных вопросов.

«Мы практически готовы к Кубку конфедераций. Остались некоторые вопросы по практической доводке стадионов перед турниром. У нас есть время, мы должны за месяц передать оргкомитету все стадионы и прекратить там любые спортивные события. Для этого нам нужно создать периметры безопасности и инфраструктуру.

И после этого передать стадион. Эта работа уже началась, есть все проекты. Тренировочные площадки и гостиницы уже практически готовы. Главная задача – чтобы наша сборная хорошо подготовилась к турниру и подарила нам большой праздник», – заявил Мутко.

Напомним, Кубок конфедераций-2017 пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Мутко Виталий
Комментарии (11)
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subbotaspartak
1487080234
С-400 в Калининград и Крым завезли? Завезли. Знать к Чемпионату готовы. Заезжай, кто готовы.
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vladimir-7
1487081211
Стадион Лужники ни практически, ни теоретически не готов. Проснись, Мудко.
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neofizer
1487081434
практически брехня..
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altezzik
1487082362
Язык выучил что-ли?
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тайлер77
1487083132
мутко как это бл*дь "практически готово?"
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la verdad
1487085884
Почти, практически, должно быть... Как задрали эти твари комсомольские!!!
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subbotaspartak
1487088013
Практически или практологичесчи?.. А натурально? Онально...
Ответить
BoltCX
1487089097
Жаль, что сборная практически не готова.
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Ral13
1487090135
Мутко готов.К чему неизвестно.
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_peretrukhin8
1487094983
Не облажайтесь!
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