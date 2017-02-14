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    Мутко сообщил, что Россия практически готова к Кубку конфедераций

    Президент РФС Виталий Мутко отметил, что практически все заявленные на Кубок конфедераций-2017 стадионы готовы к эксплуатации. По словам спортивного функционера, осталось урегулировать ряд незначительных вопросов.

    «Мы практически готовы к Кубку конфедераций. Остались некоторые вопросы по практической доводке стадионов перед турниром. У нас есть время, мы должны за месяц передать оргкомитету все стадионы и прекратить там любые спортивные события. Для этого нам нужно создать периметры безопасности и инфраструктуру.

    И после этого передать стадион. Эта работа уже началась, есть все проекты. Тренировочные площадки и гостиницы уже практически готовы. Главная задача – чтобы наша сборная хорошо подготовилась к турниру и подарила нам большой праздник», – заявил Мутко.

    Напомним, Кубок конфедераций-2017 пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.02.2017 16:47
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +76

      _peretrukhin8 14 февраля 2017, 20:56

      Не облажайтесь!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2591

      Ral13 14 февраля 2017, 19:35

      Мутко готов.К чему неизвестно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 14 февраля 2017, 19:18

      Жаль, что сборная практически не готова.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 февраля 2017, 19:00

      Практически или практологичесчи?..
      А натурально?
      Онально...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 14 февраля 2017, 18:24

      Почти, практически, должно быть... Как задрали эти твари комсомольские!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      тайлер77 14 февраля 2017, 17:38

      мутко как это бл*дь "практически готово?"

      1
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 14 февраля 2017, 17:26

      Язык выучил что-ли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 14 февраля 2017, 17:10

      практически брехня..

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 февраля 2017, 17:06

      Стадион Лужники ни практически, ни теоретически не готов. Проснись, Мудко.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > vladimir-7 14 февраля 2017, 17:41

      а причем тут Лужники? Там матчи КК и так не будут проводиться.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 февраля 2017, 16:50

      С-400 в Калининград и Крым завезли?
      Завезли.
      Знать к Чемпионату готовы.
      Заезжай, кто готовы.

      2
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